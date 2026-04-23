Confirmado el descenso: Guadalupe le dice adiós a la Primera División

El arquero Rodiney Leal sufrió cada gol del Deportivo Saprissa, en especial el doblete de Luis Paradela.

Los rostros desencajados de los jugadores de Guadalupe FC, con cada gol del Deportivo Saprissa, anunciaron la debacle de los guadalupanos que este miércoles se despidieron ofocialmente de la Primera División.

El cuadro guadalupano perdió 5-0 ante el conjunto morado y le dijo adiós a la máxima categoría tras solo una temporada.

En el Torneo Apertura 2025, los guadalupanos sumaron 13 puntos, mientras que en el Clausura 2026 alcanzaron 14, para un total de 27 unidades. Por su parte, San Carlos, con 33 puntos, logró salvar la categoría.

Durante la campaña, Guadalupe tuvo tres entrenadores. La temporada la iniciaron con el mexicano Fernando Palomeque, quien fue despedido en diciembre de 2025, y en su lugar fue nombrado Mauricio Wright.

El exmundialista de Corea y Japón 2002 tomó las riendas del “Equipo de la rosa”, pero tampoco pudo enderezar el rumbo, por lo que también fue cesado. El cierre del campeonato lo asumió la dupla conformada por Alfredo Morales y Robert Garbanzo.

Guadalupe, al igual que Santa Ana, solo estuvo una temporada en la máxima categoría, evidenciando muchas deficiencias tanto en defensa como en ataque, lo que le impidió sumar los puntos necesarios para mantenerse en la división de honor del balompié costarricense.