Fútbol

Robert Arias habla del futuro del banquillo de Pérez Zeledón luego de la goleada ante Saprissa

El entrenador y gerente de Pérez Zeledón, Robert Arias, explicó lo que viene para los Guerreros del Sur luego de la goleada que les propinó Saprissa

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Por Esteban Valverde y Milton Montenegro
Saprissa vs. PZ
Robert Arias realizó varios reclamos al cuarteto arbitral a cargo del juego entre Saprissa y Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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