Robert Arias habla del futuro del banquillo de Pérez Zeledón luego de la goleada ante Saprissa

Robert Arias, entrenador de Pérez Zeledón, reconoció que para su equipo fue fatal recibir cuatro goles en 10 minutos, en referencia a la derrota 4 a 0 contra Saprissa.

El timonel, además, confesó que la siguiente semana puede ser clave para elegir al técnico de la próxima temporada. Arias es el interino tras la salida de Luis Orozco, pero también se desempeña como gerente deportivo de los Guerreros del Sur.

—¿Qué piensa del partido contra Saprissa?

—Fueron 85 minutos de estar aguantando; Saprissa nos sometió por su buen accionar. En el segundo tiempo tuvimos más el balón, pero nos faltó profundidad. En 10 minutos nos hicieron cuatro goles; de ellos, tres o todos fueron errores nuestros.

—¿Dónde cree que se cayó el equipo?

—Sabemos que jugar en este estadio es difícil. Saprissa somete a los equipos; nosotros veníamos con la idea de atacar, pero nos sometieron. Ellos nos permitieron soltarnos en el segundo tiempo. Hablamos de sufrir en el primer tiempo y logramos salir bien porque no nos anotaron. Buscamos tomar la pelota en el segundo tiempo, pero la perdimos muy rápido. Al final, no puede ser que en 10 minutos nos metan cuatro goles.

—¿Por qué cree que se dio la derrota en 10 minutos y por goleada?

—Vivimos de momentos; los técnicos escogen quiénes jugarán o no. Sabemos lo que somos: ante Cartaginés fuimos ofensivos, pero ahora nos tocó otra cosa. Nosotros practicamos para ganar, pero nos sometieron y solo quedó defendernos.

—¿Se equivocaron con los cambios?

—No nos equivocamos, porque el orden no lo perdimos. El primer gol viene de un desvío, el segundo es un golazo y los otros dos son errores nuestros. Y bueno, pasó lo que pasó. Con el 1 a 0 buscamos el empate.

—¿Cuánto duele dejar ir un juego en el cierre del partido?

—Aguantamos 85 minutos, pero no pudimos atacar. Ellos no nos perdonaron; nos despistamos y llegaron los cuatro goles.

—¿Cómo va la elección del nuevo técnico?

—Ya tenemos identificados algunos jugadores que nos pueden servir. Ahora tenemos que replantear el tema del entrenador; contamos con varias carpetas para sentarnos con la junta directiva y definir la mejor opción.