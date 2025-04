Joel Campbell y la Selección de Costa Rica: Ricardo La Volpe da su contundente opinión

Ricardo La Volpe fue el que descubrió a Joel Campbell en 2011. Él apostó por un juvenil que apenas hacía sus primeras armas en la Selección Juvenil de Costa Rica y hasta lo llevó a una Copa Oro, comenzando a darle minutos.

En algún momento, incluso declaró: “Si yo tuviera dinero, lo compraría”.

Ahora que Campbell es tema alrededor de la Selección de Costa Rica, ya que no fue tomado en cuenta por Miguel Herrera para el repechaje de la Copa Oro contra Belice, el Bigotón habló con La Nación y externó su pensar sobre lo que pasa con Joel.

La Volpe explicó que él no descartaría jamás a un futbolista con las condiciones del artillero de Alajuelense, sobre todo porque en cualquier momento puede tener un destello que transforme un partido.

Ricardo La Volpe llevó a Joel Campbell a la Copa América 2011, torneo en el que no dudó para ponerlo a jugar con la Selección de Costa Rica. (Fernando Llano)

“Ahora Joel tiene 32 años, es una edad en la que puede seguir demostrando. El técnico (Miguel Herrera) puede explotarlo como un segundo punta; por ejemplo, mirá a James Rodríguez y Lionel Messi, hay que poner atención en cómo los usan”, explicó.

El timonel añadió que no hay que olvidar dónde es determinante Joel Campbell. También recordó que el equipo puede acomodarse de una manera que esto impida exigirle al exjugador del Real Betis de España que tenga que desgastarse como lo hacía hace 10 años.

“No puedo descartar a un jugador así, pero es porque en mi sistema he utilizado jugadores con poca dinámica y poca recuperación de balón, esas funciones las tiene que equilibrar el colectivo y a él... Lo de él es otra cosa, porque no va a perder la creatividad y la inteligencia. A Campbell lo necesito en el último tercio de la cancha, donde me encantó, donde me conquistó a mí. Ahí viene el sistema para poder utilizarlo”, profundizó.

El exseleccionador de Costa Rica y México rescató que el manudo también tiene un aporte de liderazgo y experiencia que, en este momento (de cambio generacional), no se debe desaprovechar.

Campbell fue con Costa Rica a la Copa del Mundo de 2014, también al torneo de 2018 y a Catar 2022.

“Conozco muy bien a Miguel, él trabaja muy bien. También él le da mucho valor a los jugadores que saben lo que es vestir la camiseta de una Selección, a quienes han demostrado en Europa, en México. Es que Joel tiene una carrera extraordinaria y, sin duda, es un jugador importante en un vestidor”, acotó.

La Volpe recordó que, cuando fue seleccionador de México, él llevó al exportero Jorge Campos como un enlace con el camerino, de parte de él como cabeza, y que esa función la podría cumplir sin inconvenientes el número ‘12′.

“No me sorprende que prescinda de él, porque cada técnico tiene su idea. Yo creo que él puede cumplir, porque es un jugador importante, no solo por lo que hace en cancha, sino por lo que hace en el vestidor. El vestidor es importante para un técnico; para manejar el colectivo, ocupas a jugadores como Campbell, Bryan Ruiz o Keylor Navas”, concluyó.