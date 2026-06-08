Fútbol

Retienen varias horas a capitán de la Selección de Irak en aeropuerto de Chicago previo al Mundial

A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo, la delegación de Irak sufrió contratiempos migratorios en Estados Unidos

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Por Steven Torres
El delantero iraquí, Aymen Hussein, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de repesca de la final de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Bolivia en el Estadio BBVA.
El delantero iraquí Aymen Hussein enfrentó problemas en el viaje al Mundial 2026; aquí, en el repechaje intercontinental ante Bolivia. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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