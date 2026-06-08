Retienen varias horas a capitán de la Selección de Irak en aeropuerto de Chicago previo al Mundial

El delantero iraquí Aymen Hussein enfrentó problemas en el viaje al Mundial 2026; aquí, en el repechaje intercontinental ante Bolivia.

Los contratiempos migratorios están empezando a ser parte del Mundial 2026, a solo pocos días de que ruede el balón.

Según reportan medios como The New York Times, ESPN y La Nación de Argentina, el experimentado delantero de Irak Aymen Hussein afrontó fuertes inconvenientes para ingresar a suelo estadounidense.

El artillero del conjunto asiático fue retenido e interrogado durante casi siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, luego de arribar con el combinado de su país a primera hora del sábado. Si bien a Hussein finalmente se le autorizó el paso, al fotógrafo de la escuadra se le denegó el ingreso a los Estados Unidos.

Un vocero del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) declaró al medio The Athletic: “Durante el proceso de tramitación, dos pasajeros fueron sometidos a una revisión adicional, un procedimiento rutinario que forma parte de las labores de la CBP cuando los oficiales necesitan verificar información o determinar la admisibilidad.

“Tras dicho control, a un ciudadano se le permitió el acceso a territorio estadounidense. El segundo individuo, un fotógrafo ajeno a la delegación oficial, fue considerado inadmisible y se le denegó la entrada debido a inconvenientes en la verificación de sus antecedentes”.

A esta controversia se suma el caso de Omar Abdulkadir Artan. Al árbitro africano, quien estaba designado para impartir justicia en la fase final de la Copa del Mundo 2026, se le denegó el ingreso a los Estados Unidos, según denunció este lunes un portavoz gubernamental de la nación del este de África.

Por su parte, los jugadores de Irán recibieron las visas estadounidenses, pero el pasado fin de semana todavía persistían dudas sobre algunos miembros del resto de la delegación.