Fútbol

Repechaje al Mundial 2026: hora y dónde ver en Centroamérica los últimos boletos de Europa

Este martes 31 de marzo se definirán los últimos cuatro boletos europeos rumbo al Mundial 2026; Italia concentra las miradas

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Por Steven Torres
El delantero italiano Manuel Locatelli remata ante el irlandés Terry Devlin, durante el inicio del repechaje rumbo al Mundial 2026.
El delantero italiano Manuel Locatelli remata ante el irlandés Terry Devlin, durante el inicio del repechaje rumbo al Mundial 2026. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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