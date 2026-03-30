Repechaje al Mundial 2026: hora y dónde ver en Centroamérica los últimos boletos de Europa

El delantero italiano Manuel Locatelli remata ante el irlandés Terry Devlin, durante el inicio del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Este martes 31 de marzo se llevarán a cabo los duelos decisivos del repechaje de la UEFA. Serán cuatro encuentros programados de forma simultánea para determinar los últimos combinados nacionales que sellarán su pasaporte hacia la Copa del Mundo 2026, cita mundialista que dará inicio el próximo 11 de junio.

La principal expectativa está sobre Italia, que buscar regresar a la gran cita por primera vez desde el 2014. También está Kosovo, que intenta dar la sorpresa y amarrar la primera clasificación de su joven historia.

Bosnia-Herzegovina vs. Italia Copiado!

El choque que acapara todas las miradas es, sin duda, el que protagonizará Italia. La “Azzurra” busca poner fin a una dolorosa ausencia de 12 años en la escena internacional, tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. No obstante, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso deberá visitar el Estadio Bilino Polje para enfrentar a Bosnia y Herzegovina, selección que encara este compromiso con la misión de regresar al Mundial de Fútbol, tras su única presencia en Brasil 2014.

El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia vs. Polonia Copiado!

Polonia visitará el Nacional Arena de Estocolmo para enfrenta a Suecia; ambas selecciones anhelan revivir la experiencia de disputar una Copa del Mundo. El combinado escandinavo, tras finalizar en la última posición de su grupo en las eliminatorias, obtuvo una segunda oportunidad gracias a su ascenso en la UEFA Nations League y ahora se encuentra a un solo encuentro de clasificar. Por otro lado, el cuadro polaco llega tras remontar el duelo frente a Albania (2-1) y pretende prolongar su buen presente ante los suecos.

El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Kosovo vs. Turquía Copiado!

El representativo de Kosovo busca clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo (tras haber competido anteriormente bajo las banderas de Yugoslavia y Serbia y Montenegro); a pesar de su condición de local, deberá medirse a una de las escuadras favoritas del repechaje como lo es Turquía. Por su parte, el combinado turco arrastra una ausencia mundialista desde Corea y Japón 2002, edición en la que incluso alcanzó el tercer lugar.

El ganador va al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

República Checa vs. Dinamarca Copiado!

Ambos combinados nacionales anhelan retornar a la máxima cita mundialista y cuentan con un prestigio que los respalda. El conjunto danés llega tras golear a Macedonia del Norte (4-0); no obstante, no tendrá un panorama sencillo al visitar el Generali Arena en Praga. Por otro lado, los checos arriban a este compromiso luego de remontar su encuentro frente a Irlanda y sellar la victoria mediante la tanda de penales.

El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Hora y dónde ver en Centroamérica Copiado!

Los cuatro partidos se jugarán simultáneamente a las 12:45 p. m. hora de Centroamérica, y se podrán observar a través del canal de cable ESPN y la aplicación Disney +.