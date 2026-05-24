Reconocido periodista de México exige un galardón para Keylor Navas

Keylor Navas es reconocido por la prensa mexicana como el mejor jugador de la Liga MX.

Carlos Ponce de León, director del Diario Récord de México, hizo una solicitud por medio de sus redes sociales. Para Ponce, el jugador que debe recibir el premio al Mejor Futbolista del campeonato mexicano, que terminará este domingo, debe ser Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas.

Keylor y Pumas se las verán contra Cruz Azul a partir de las 7 p. m. en el cotejo que definirá al nuevo campeón de México; sin embargo, Ponce fue enfático en que lo demostrado por Navas durante todo el primer semestre de 2026 es excepcional.

“Si Pumas se corona esta noche, el trofeo al mejor jugador del Clausura 2026 tiene nombre y apellido: don Keylor Antonio Navas Gamboa. Líder en goles prevenidos y efectividad, y el de más porterías en cero este Clausura. Leyenda”, sentenció en su perfil de X.

Pero la opinión de Ponce de León no se quedó ahí, porque también dio unas declaraciones en el programa La Octava Sports, de Radio Centro de México.

“El único que apareció en la ida fue Keylor Navas. Yo creo que Pumas tiene más probabilidad de ser campeón y el mejor jugador del campeonato será él”, finalizó.