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Final Pumas vs. Cruz Azul: Keylor Navas va por la Liga MX y se puede ver por este canal

Keylor Navas y Pumas se juegan la temporada a las 7 p. m. contra Cruz Azul

Por Esteban Valverde
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Keylor Navas Pumas de México Torneo Clausura 2026 Final Cruz Azul 23 de mayo del 2026 Fotografías del "X" de Pumas
Keylor Navas disfruta de ser uno de los líderes del camerino de Pumas. (Fotografías del "X" de Pumas/La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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