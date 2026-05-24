Final Pumas vs. Cruz Azul: Keylor Navas va por la Liga MX y se puede ver por este canal

Keylor Navas disfruta de ser uno de los líderes del camerino de Pumas.

Keylor Navas y los Pumas de México tendrán hoy a partir de las 7 p. m. el partido de vuelta por la final de la Liga MX.

El duelo será transmitido por el canal de cable TUDN.

Navas y Pumas llegan a este encuentro con el marcador global de 0 a 0 luego de la ida, la cual se disputó el jueves anterior en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el primer frente a frente, Keylor fue figura determinante de los Pumas y logró destacar con seis paradas, además de que ganó el premio al Jugador del Partido.

Para la vuelta, Pumas confía en tomar ventaja en el Olímpico Universitario.

Los Felinos cierran la final como locales, luego de que ganaran la fase regular. Por otra parte, Pumas dejó en el camino al América y a Pachuca para llegar a pelear por la copa.

Keylor como factor determinante Copiado!

La prensa mexicana describió la actuación de Keylor en la ida de la siguiente forma:

El periodista Julio Rodríguez, quien tiene casi 20 mil seguidores en la red social X, detalló el aporte del Halcón.

“Si Pumas sigue con vida para la final de vuelta es, en gran medida, por la tremenda actuación de Keylor Navas en la cancha del Ciudad de los Deportes. El guardameta costarricense fue el MVP del partido para evitar la caída de su arco. El mejor portero de la Liga MX”, afirmó Rodríguez.

Fútbol Total, revista mexicana especializada en fútbol que circula desde 1999, también describió cómo Navas fue el protagonista.

“La Máquina tocó la puerta en varias ocasiones, pero apareció Keylor Navas para salvar a los universitarios una y otra vez”, enfatizó.