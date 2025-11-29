Randall Leal y Julio Cascante quedan libres en la MLS: Saprissa confiesa si están en sus planes

En las últimas horas se soltó en redes sociales el rumor sobre una eventual llegada de Julio Cascante y Randall Leal al Saprissa para el año 2026. Ambos jugadores quedaron sin equipo en la MLS de los Estados Unidos y, aunque tienen una opción de continuar allá, su pasado morado hizo que en el país se dijera que ambos podrían volver a Tibás.

Ante esto, La Nación se adentró en los pasillos del Ricardo Saprissa y averiguó si hay un verdadero interés en ambos jugadores. A hoy, la respuesta fue contundente: “Ni siquiera se ha hablado sobre la posibilidad”. Fuentes cercanas a la gestión deportiva morada confirmaron que, aunque Leal estuvo entrenando algunos días con la “S”, lo cierto es que no hay un interés ni formal ni informal; el caso de Cascante es igual.

De hecho, en Saprissa están muy conformes con la zona defensiva que tienen hoy en día, con jugadores como Kendall Waston, Óscar Duarte, Pablo Arboine y Gerald Taylor, además de jóvenes que regresarán al primer equipo, como Samir Taylor (quien también puede jugar como central).

En cuanto a la zona ofensiva, en el Saprissa ven el cierre del torneo como una gran oportunidad para que los hombres de ataque demuestren su valía. En la zona de extremos, donde se desempeña Leal, el Monstruo cuenta con Mauricio Villalobos, Marvin Loría, Gerson Torres, Gustavo Herrera y Nicolás Delgadillo, además de jugadores de proyección como Akheem Wilson.

Este diario consultó al encargado del área deportiva de Saprissa, Erick Lonis. El exjugador afirmó que se encuentra centrado primero en casos como los de David Guzmán y Mariano Torres, que terminan contrato en diciembre y acaban de ser renovados.

Lonis además explicó que para él es clave pensar en el futuro del club, por lo que ya se movió para amarrar a jugadores de proyección como el tercer portero, Isaac Alfaro, y también el volante central Kenneth González.

Hay otros jugadores de divisiones menores como Johnny Myrie, futbolista que en el Saprissa quieren terminar de desarrollar, pero antes se deben definir temas de derechos de formación.

Un caso que también está muy encaminado es la renovación de Ricardo Blanco, lateral derecho que, luego de una larga lesión, por fin está de regreso, y en el club quieren que continúe en el primer equipo.

De esta forma, hoy la llegada de Julio Cascante y Randall Leal no parece tan clara para Saprissa. Cualquier cosa podría pasar en el mercado de piernas, pero está claro que en el Ricardo Saprissa nadie habla todavía de esos dos exlegionarios como refuerzos para 2026.