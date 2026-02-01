Radiografía del Clausura 2026: favoritos, dudas y sorpresas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tomás Rodríguez, uno de los refuerzos del Saprissa para el Clausura 2026, se lamenta al no poder concretar una jugada contra Sporting.

El Clausura 2026 ya dio sus primeras señales de lo que podría ser el resto del certamen. Luego de cinco jornadas, está claro que, aunque hace apenas un mes y quince días se disputaba el campeonato anterior, el panorama ahora es muy distinto.

Empecemos por el campeón nacional, Alajuelense, equipo que dominó el Apertura 2025 y alzó su estrella 31. Sin embargo, el inicio del 2026 no ha sido arrasador y, aunque ya suma dos victorias, el cuadro dirigido por Óscar Ramírez se ubica cuarto en la clasificación, con ocho puntos de 15 posibles.

La Liga únicamente ha logrado vencer a Guadalupe FC y San Carlos —dos planteles que luchan por evitar la zona de descenso—, mientras que igualó ante Liberia y Pérez Zeledón, y cayó frente a Cartaginés.

Precisamente, los brumosos eran una de las grandes incógnitas en la previa del campeonato, luego de perder sorpresivamente a su entrenador semifinalista, Andrés Carevic, además de bajas importantes como Marco Ureña. No obstante, los blanquiazules se metieron en la pelea por la cima desde la primera jornada y fue hasta la fecha cinco cuando conocieron la derrota, al caer ante Sporting.

El equipo que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro consiguió superar a Alajuelense en el Fello Meza, rescató un punto ante Saprissa en La Cueva y venció a Puntarenas y Guadalupe. Los brumosos muestran una efectividad superior a la del certamen pasado, además de una mayor constancia en los resultados positivos.

Otro club grande que ha vuelto a demostrar su potencial es Herediano. Los florenses, bajo la dirección de José Giacone, son líderes del campeonato y dejan clara su intención de no quedarse nuevamente fuera de la fiesta de las semifinales.

El Team suma 12 puntos de 15 posibles y ya superó a rivales directos como Saprissa, al que derrotó 2-0. Lejos de pelear por el cuarto puesto, como ocurrió en el torneo anterior, Herediano marca diferencia desde el arranque: Saprissa está a seis puntos y Alajuelense a cuatro.

El plantel que más dudas ha generado en este inicio es Saprissa. El 40 veces campeón nacional no ha conseguido resultados que brinden tranquilidad, situación que derivó en la salida de su entrenador, Vladimir Quesada.

La S apenas suma seis puntos de 15 posibles, producto de una victoria, tres empates y una derrota. El Monstruo se encuentra a dos unidades de la zona de clasificación, pero con un rendimiento muy irregular en cancha.

Otro club que no ha logrado despegar es Municipal Liberia. La sorpresa del Apertura 2025 está lejos de ser el equipo que animó la tabla y alcanzó las semifinales. Los dirigidos por José Saturnino Cardozo lograron vencer a Herediano, pero acumulan dos derrotas y dos empates, para un total de cinco puntos que los ubican en la sétima posición.

Liberia pese a su irregularidad consiguió ganarle a Herediano. En la imagen se ve a los florenses Getsel Montes y Aarón Murillo marcando al liberiano, Shawn Johnson. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

En la parte baja de la tabla, la lucha por no descender parece centrarse entre dos equipos: Guadalupe FC y Sporting.

La Asociación Deportiva San Carlos, con Wálter Centeno al mando y refuerzos como Jorman Aguilar (Panamá), Brian Martínez (México) y Mario González (El Salvador), ya suma nueve unidades en el Clausura y se ubica en puestos de clasificación. Más allá de eso, los norteños ya respiran tranquilos, lejos del último lugar.

San Carlos alcanzó las 22 unidades en la tabla acumulada, mientras que Sporting registra 20 y Guadalupe FC 17.

Por su parte, Sporting fue el equipo que más se movió en el mercado de fichajes. Incorporó a Andrés Carevic como director técnico, al legionario Mayron George —pretendido por Saprissa—, además de figuras del torneo local como Marco Ureña. También concretó el regreso al país de Alex López, exjugador de Alajuelense.

Pese a la inversión, los albinegros no habían logrado resultados positivos hasta la última fecha, cuando vencieron 2-0 a Cartaginés. Este triunfo le dio aire a Carevic y a su plantel, al permitirles dejar en solitario a Guadalupe en el último puesto.

Las primeras señales del campeonato nacional ya están sobre la mesa. Hay claros candidatos al descenso, el campeón aún no termina de carburar y dos equipos grandes ya dejaron clara su intención de adueñarse del liderato: Cartaginés y Herediano, los más sólidos según los números.

Debido a la reducción a solo 10 equipos en este año futbolístico (tras la expulsión de Guanacasteca y Santos del balompié federado), la fase de clasificación es de apenas 18 partidos, por lo cual hay muy poco tiempo para recuperarse de un inicio incierto.

Ya se disputó más de la mitad de la primera vuelta. El campeonato avanza rápido y volverá a ver acción el próximo fin de semana, luego de la pausa por las elecciones, pero incluso días antes habrá acción con los cuartos de final del Torneo de Copa.