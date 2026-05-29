¿Quiénes son los 13 excompañeros de Keylor Navas que buscarán la Champions con el PSG frente al Arsenal?

Keylor Navas se despidió de la afición del PSG en 2024. Ahora, 13 de sus antiguos compañeros saltarán este sábado a la cancha en Budapest con el objetivo de conquistar Europa ante el Arsenal.

Desde aquel último encuentro que Keylor Navas disputó con el París Saint-Germain (PSG) el 19 de mayo de 2024 con una victoria 0-2 frente Metz, diversas figuras de peso abandonaron la entidad parisina por razones variadas.

Ante este panorama, surge la interrogante: ¿cuántos futbolistas que integran la plantilla actual, y que están a las puertas de disputar su segunda final de la Champions League consecutiva con el conjunto galo, compartieron camerino con el guardameta costarricense?

Para empezar, el técnico Luis Enrique llegó esa misma temporada donde salió el Halcón y, desde entonces, el entrenador español ha revolucionado el equipo.

En la línea defensiva, figuran cinco nombres que se mantienen, como el capitán Marquinhos, junto a Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Lucas Hernández y Achraf Hakimi.

Actualmente, estos futbolistas gozan de la plena confianza del técnico Luis Enrique, quien los utiliza con regularidad ya sea integrando el once inicial o como variantes estratégicas desde el banquillo

En el centro del campo, se mantienen cinco futbolistas que todavía pertenecen a la disciplina del club parisino. Destacan figuras como Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu y el surcoreano Lee Kang-in. Todos ellos formaron parte del plantel durante la última etapa del arquero nacional en Francia.

En lo que respecta a la delantera del conjunto parisino, el número de jugadores se reduce, únicamente permanecen tres atacantes en la institución: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y el portugués Gonçalo Ramos.

Cabe destacar, que el luso es quien registra la menor participación en el terreno de juego.

Un total de 13 futbolistas que compartieron vestuario con Keylor Navas buscarán la gloria europea. El esperado encuentro por el título de la Champions League ante el Arsenal tendrá lugar este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest que está programado para las 10 a. m. (hora de Costa Rica).