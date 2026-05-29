Fútbol

¿Quiénes son los 13 excompañeros de Keylor Navas que buscarán la Champions con el PSG frente al Arsenal?

Una base de futbolistas que compartieron camerino con Keylor Navas se mantiene firme en la nómina del PSG

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Por Steven Torres
Keylor Navas se despidió de la afición del PSG, el nacional estuvo desde 2019 en el PSG y ya terminó contrato. Fotografía: PSG
Keylor Navas se despidió de la afición del PSG en 2024. Ahora, 13 de sus antiguos compañeros saltarán este sábado a la cancha en Budapest con el objetivo de conquistar Europa ante el Arsenal. (PSG)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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