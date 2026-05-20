Fútbol

¿Quiénes están en Fuerza Herediana? Estos son los cuatro socios del campeón

Fuerza Herediana celebró 13 años al mando del Herediano con el cetro 32. Estos son los nombres detrás del ‘Team’

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Aquil Alí, Jafet Soto, Orlando Moreira y Tejraj Singh Hada son los actuales integrantes de Fuerza Herediana.
Aquil Alí, Jafet Soto, Orlando Moreira y Tejraj Singh Hada son los actuales integrantes de Fuerza Herediana. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoAquil Alí
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.