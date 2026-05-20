¿Quiénes están en Fuerza Herediana? Estos son los cuatro socios del campeón

Fuerza Herediana asumió el control del Herediano en 2013. Desde entonces, el plantel rojiamarillo ha ganado 10 títulos nacionales y una Copa Centroamericana. Pero ¿quiénes están detrás de la sociedad que dirige al cuadro florense?

El actual campeón nacional tiene una sociedad conformada por cuatro socios, según confirmó Aquil Alí a La Nación, uno de los fundadores de Fuerza Herediana y quien todavía se mantiene en el organigrama como una de las figuras clave.

Alí reveló que Fuerza Herediana actualmente tiene a las siguientes personas como accionistas: Aquil Alí, Orlando Moreira, Jafet Soto y Tejraj Singh Hada; este último ingresó recientemente como socio.

“Somos nosotros cuatro solamente”, sentenció.

Tejraj Singh Hada es un empresario estadounidense que quería invertir en el deporte, por lo que encontró en Herediano una oportunidad para entrar en un mundo que deseaba explorar.

“Él es una persona que tiene inversiones y yo lo conocí a través de un amigo en común. Ellos querían invertir en deporte y empezamos a hablar. Estuvimos conversando durante 14 meses y entró como socio de Fuerza Herediana. Su primer aporte fue para todo el tema que estamos haciendo en el estadio”, comunicó Aquil Alí.

Una persona que ocupó, en su momento, la presidencia de Fuerza Herediana fue Juan Carlos Retana; no obstante, él solo desempeñó el cargo de manera ejecutiva, sin ser accionista. Después de su salida, el puesto lo asumió Jafet Soto.

“Al puro inicio solamente éramos dos: David Patey y yo”, recordó Aquil Alí.

Al año de haberse conformado la sociedad y ya con el proyecto en marcha, se integró Orlando Moreira como parte de los accionistas (aunque ya formaba parte de la directiva). Tiempo después, se le dio un lugar a Jafet Soto, quien es el actual presidente florense, pero que durante nueve años fue el gerente de la institución. Todo esto se sumó a la salida de Patey.

“Siempre hemos sido pocos, pero tenemos muchos amigos y aliados que nos han tendido la mano, aunque no necesariamente forman parte de Fuerza Herediana como tal”, declaró Alí.

Respecto al futuro, Aquil Alí explicó que la dirigencia de Fuerza Herediana se encuentra concentrada en terminar el proyecto del nuevo Eladio Rosabal Cordero, el cual esperan inaugurar en agosto próximo. En cuanto a lo deportivo, al llegar a 32 títulos, ahora quieren centrarse en conseguir una Copa de Campeones de la Concacaf.