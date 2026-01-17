¿Quién es Hermes Desio? El último nombre que se ‘coló’ como candidato a director de Selecciones de Costa Rica

Hermes Desio fue el último nombre que se coló para ser el nuevo Director de Selecciones Nacionales. La Nación reveló el viernes pasado que Desio, junto con Rónald González, Ángel Catalina y un español no identificado públicamente, forman el cuarteto de donde se elegirá al que ocupará el puesto.

Desio fue el último entrevistado por parte de la comisión que designó el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), en donde se presentó y dio a conocer sus atestados.

Hemes Desio es un exjugador de fútbol argentino, quien militó en el Celta de España, pero además en 2017 estuvo a cargo de la coordinación de selecciones menores de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En 2020 también fue el director deportivo de inferiores del equipo argentino Talleres de Córdoba. En 2024 tuvo un paso como director de inferiores de River Plate, donde brindó declaraciones al departamento de prensa del club sobre su forma de trabajo con los juveniles.

“Hay que enseñarles en qué momento se hacen ciertas y determinadas cosas, pero no hay que cortarle las alas. En el fútbol argentino o mundial, la toma de decisiones a veces se hace en función de lo que el técnico le dice al jugador. Yo siempre le digo a los técnicos que no le hablen al que lleva la pelota, porque sino deja de ser una toma de decisión”, explicó.

En esta misma entrevista, Desio acotó rasgos que le gusta ver en los equipos que él tiene a cargo:

“Por eso a mí me parece fundamental inculcarles cuestiones como que no hagan tiempo, no estar discutiendo cada fallo del árbitro, que los técnicos sean muy ordenados a la hora de dar instrucciones. Son cosas que nosotros tenemos que lograr para que el chico juegue solo y tenga la libertad de decidir qué hacer”, profundizó.

Uno de los puntos que el informe sobre Desio tiene es que conoce poco del área de Concacaf y del balompié costarricense, ya que su carrera ha sido en América del Sur.

Ante esto se reaviva la gran discusión que ha tenido el Comité Ejecutivo en sus últimas dos sesiones: ¿Apostar por un local que conoce el fútbol criollo? o ¿Continuar con experimentos de buena hoja de vida internacional?

Rónald González continúa con un apoyo intermedio entre los dirigentes y parece encabezar las opciones, mientras Ángel Catalina está en un segundo puesto (exgerente deportivo del Saprissa); Desio apareció como una opción y tendrá que convencer desde su informe al Ejecutivo, al igual que un español que trabajó en la Real Federación Española de Fútbol y cuyo nombre no ha trascendido.

La Selección de Costa Rica ya tuvo como director general a un hombre proveniente de Argentina como Claudio Vivas, quien hasta terminó siendo entrenador del combinado patrio a finales del 2024, no obstante sus resultados fueron malos y terminó dejando ambos puestos: el de seleccionador y el de director deportivo.