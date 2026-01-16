Fútbol

La interna de la Federación Costarricense de Fútbol se calienta por la elección del director de selecciones

‘La Nación’ le cuenta los candidatos y cómo está la discusión del puesto que definirá el futuro de las Selecciones Nacionales

Por Esteban Valverde
Hermes Desio, Ángel Catalina, Rónald González y un español son los candidatos a la Dirección de Selecciones de la Fedefútbol.
Hermes Desio, Ángel Catalina, Rónald González y un español son los candidatos a la Dirección de Selecciones de la Fedefútbol. (Fotomontaje/Canva)







Director de Selecciones NacionalesFedefútbol
