La interna de la Federación Costarricense de Fútbol se calienta por la elección del director de selecciones

Hermes Desio, Ángel Catalina, Rónald González y un español son los candidatos a la Dirección de Selecciones de la Fedefútbol.

La elección del nuevo Director de Selecciones Nacionales está generando un debate fuerte a lo interno del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF). Tan fuerte que a hoy no hay claridad de quién se dejará el puesto, ya que hay cuatro finalistas por el lugar.

La Nación sabe tres de los cuatro nombres que están en la lista final, de donde el Ejecutivo debe escoger por votación en la próxima sesión. Se trata de Rónald González, exténico de Costa Rica y de selecciones menores; Ángel Catalina, exdirector deportivo del Saprissa; Hermes Desio, argentino y con experiencia como coordinador de las selecciones menores de Argentina; por último hay un español que trabajó en la Federación de Fútbol de España.

El último nombre que pasó por las entrevistas fue Desio.

Este cuarteto se formó luego de que en dos sesiones del Ejecutivo no se llegó a un consenso para avanzar en el nombramiento de González o Catalina, quienes lideran la intención de nombramiento a lo interno del Ejecutivo.

En ambas sesiones se han pedido más candidatos, esto porque algunos miembros del Ejecutivo consideran que González carece de experiencia en el puesto, pese a que conoce ampliamente la zona de Concacaf y el fútbol nacional; sin embargo, nunca ha ocupado un puesto de director deportivo.

Por otra parte, con Catalina no hay un convencimiento absoluto de su legado en el Saprissa, pese a que consiguió ganar torneos, el manejo de la liga menor morada dejó dudas.

La presentación que hizo Rónald González a la comisión encargada de las entrevistas gustó mucho a personeros como Sergio Hidalgo (vicepresidente); sin embargo, otros integrantes del Ejecutivo como Jafet Soto y Juan Carlos Rojas ven a Catalina como una mejor opción.

Mientras en el Ejecutivo hay diferencias, el ambiente exterior parece tener un claro favorito: Rónald González.

Personas de fútbol como Erick Lonis (cabeza deportiva del Saprissa), Óscar Ramírez (entrenador de Alajuelense) y Alexandre Guimaraes (entrenador con dos mundiales con la Selección de Costa Rica), son claros en afirmar que la opción debería ser González.

“Es el más apropiado. Volvamos a lo criollo, nosotros somos los que conocemos el entorno acá. Ya se experimentó con extranjeros y no funcionó. Hay que aterrizar ya”, dijo Ramírez.

El puesto de Director de Selecciones Nacionales estuvo en manos de Claudio Vivas e Ignacio Hierro, en los últimos dos procesos. Tanto el argentino, como el mexicano tuvieron a su cargo el fútbol tico.

Hierro salió de su puesto cuando Miguel Herrera no logró clasificar a la próxima Copa del Mundo. No obstante, previo a su salida, el mexicano entrevistó a dos entrenadores para ser los nuevos seleccionadores de Costa Rica: Fernando Batista (argentino) y Rafael Dudamel (venezolano).

La próxima semana se espera una sesión del Comité Ejecutivo caliente, donde se decida quién ocupe el puesto vacante para por fin avanzar en el nombramiento de un seleccionador mayor. De entrada todo indica que Rónald González puede tener una ligera ventaja. Ángel Catalina está en un segundo orden; pero el español que completa el cuarteto podría ser una sorpresa a la hora de la votación. Todo hace pensar que el argentino Desio, a hoy, no tiene el apoyo suficiente a nivel dirigencial.