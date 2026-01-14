Fedefútbol redujo lista de candidatos a director de Selecciones y anuncia fecha límite para la elección

Rónald González y Ángel Catalina son los nombres que lideran las posibilidades para ser director de Selecciones Nacionales.

La Federación Costarricense de Fútbol redujo a cuatro la lista de candidatos al puesto de director de Selecciones Nacionales y fijó el próximo miércoles 21 de enero como la fecha definitiva para tomar la decisión.

El puesto está vacante desde la salida de Ignacio Hierro, luego del fracaso en el proceso rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Gustavo Araya, secretario General de la Fedefútbol, explicó este miércoles 14 de enero que el Comité Ejecutivo sesionó de manera virtual debido a que varios integrantes están fuera del país.

“El tema más relevante fue la discusión en torno al director deportivo. Se redujo a cuatro los candidatos posibles; la comisión (nombrada para este tema) tendrá que hacer una última ronda de entrevistas y se determinó como fecha límite para la escogencia el próximo 21″, indicó Araya.

Aunque la Federación no detalló los nombres de los candidatos, trascendió que los favoritos son el exentrenador de la Selección Rónald González y el exdirector deportivo del Sapprissa Ángel Catalina.

La primera tarea del director de Selecciones será completar el proceso para el nombramiento del nuevo técnico de la Tricolor, un puesto que permanece vacante tras la salida de Miguel “Piojo” Herrera.

La Federación necesita hacer estas designaciones cuanto antes, de cara a la fecha FIFA de marzo, para la cual se negocian fogueos y que se considera el punto de partida rumbo al Mundial del 2030.