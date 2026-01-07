Federación aplaza nombramiento del director de Selecciones y una figura ‘ex Saprissa’ está tomando fuerza

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tuvo su primera sesión de 2026, pero no avanzó en un tema prioritario para la Selección de Costa Rica: el nombramiento del director de Selecciones Nacionales.

Pese a que la comisión designada para presentar los candidatos rindió su informe y colocó a Rónald González como su recomendación, los integrantes de Ejecutivo no votaron, debido a que quieren ver más opciones para el puesto.

La recomendación de la comisión fue que, de los tres candidatos que se tenían —Ángel Catalina, Paulo César Wanchope y Rónald González—, este último era la mejor opción, esto por sus atestados, su conocimiento del medio y su experiencia de trabajo en la FCRF, donde en el pasado fue seleccionador de Costa Rica y también director de selecciones menores.

No obstante, en medio del debate sobre el tema, varios integrantes del Ejecutivo pidieron una semana más de tiempo para realizar la votación sobre quién ocupará el vital puesto, pues quieren analizar más nombres que puedan llegar a los escritorios de la Federación.

Respecto a los otros candidatos que acompañan a Rónald en la primera terna, hay dos temas que la comisión consideró determinantes para no tomar en cuenta a Wanchope y a Catalina como primera opción. Chope tiene como prioridad ser entrenador y en esto fue muy claro, mientras que Catalina no descartó el interés, pero pidió no volver a pasar por todo el proceso de entrevistas, debido a que ya lo hizo la vez pasada, cuando finalmente escogieron a Ignacio Hierro.

Sin embargo, el nombre de Catalina no se puede descartar del todo, porque sí hay miembros del Ejecutivo que quieren al español en el puesto, como Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa. Por otra parte, Jafet Soto, jerarca del Herediano, también considera al exgerente morado como una muy buena opción. Esto, según confirmaron integrantes del Ejecutivo, quienes develaron parte de la discusión de este 6 de enero.

Algunos integrantes del comité quieren que nuevamente este puesto sea ocupado por un extranjero, con el fin de mantener la influencia exterior para liderar procesos de selecciones menores.

La última persona que estuvo en el puesto de director de Selecciones Nacionales fue el mexicano Hierro, que lideró el proyecto de Miguel Herrera al mando de la Selección Mayor, el cual no logró la meta de acceder a la Copa del Mundo 2026.

El puesto de director de Selecciones Nacionales es urgente, sobre todo pensando en el proceso rumbo a 2030, ya que la primera función del designado para el puesto es presentar al Ejecutivo una terna de candidatos para dirigir la Selección de Costa Rica.

La Tricolor, de hecho, ya tiene amistosos acordados para este año. Por ejemplo, en junio jugará contra un campeón del mundo: Inglaterra, selección que en la Copa del Mundo está en el grupo con Panamá. Además, se negocia para cerrar, en esa misma ventana, un partido contra Colombia.

La fecha FIFA de marzo tuvo un ofrecimiento de Rusia para jugar un amistoso, pero la opción fue descartada por el difícil clima político y bélico de ese país, mientras que se escuchan otras posibilidades para que el proceso 2030 inicie lo antes posible.