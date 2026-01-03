Fedefútbol rechazó oferta para que la Selección de Costa Rica fuera a jugar a un país en guerra

La Selección de Costa Rica no asistirá a la Copa del Mundo 2026, pero sí genera mucho interés para sumar fogueos ante otras representaciones.

La Selección de Costa Rica continúa siendo atractiva para fogueos ante otros países del orbe. El cuadro nacional fue buscado por Rusia, selección europea que quiso enfrentarse a los ticos en la Fecha FIFA de marzo, pese a que el plantel costarricense no asistirá a la Copa del Mundo 2026.

Los rusos se interesaron en el cuadro nacional, pero la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) consideró que no era conveniente movilizarse hasta ese país, sobre todo porque eventualmente hubiera tenido implicaciones políticas. Así lo confirmaron a La Nación dos fuentes cercanas al tema.

Actualmente Rusia está envuelta en un conflicto bélico tras la invasión a Ucrania, por lo cual la FIFA decidió en 2022 excluir las selecciones rusas de todo evento oficial, así como también de las competiciones organizadas por la UEFA.

De esta forma, el combinado ruso no participa en las eliminatorias mundialistas ni en la Eurocopa, y sus clubes están fuera certámenes como la Liga de Campeones de Europa y la Liga Europa, entre otros.

Aunque FIFA no castiga a los equipos que jueguen ante Rusia, los partidos que disputa esta selección no son considerados oficiales.

“Era una buena oferta, pero preferimos desestimarla de una vez porque no nos pareció conveniente por los otros aspectos”, afirmó una alta fuente del entorno federativo.

Ahora, la Selección de Costa Rica analiza otros rivales para la fecha FIFA de marzo, que podrían significar la primera prueba del equipo patrio con su nuevo seleccionador. La idea del Comité Ejecutivo, liderado por Osael Maroto, es que para ese momento la Tricolor ya cuente con el entrenador que dirija al plantel en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Para junio, Costa Rica ya tiene un acuerdo para enfrentar a Inglaterra y también existe mucho interés en jugar contra Colombia, ambos cotejos previos a la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Con estos juegos del 2026, la Selección de Costa Rica espera comenzar a construir el grupo que le hará frente al proceso 2030. Este equipo tendría de base a jugadores como Josimar Alcócer, Patrick Sequeira, Manfred Ugalde y Orlando Galo, entre otros.