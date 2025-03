¿Qué piensan en el Herediano de que Elías Aguilar y Allan Cruz no contaran para Miguel ‘El Piojo’ Herrera?

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, brindó el domingo pasado su lista de jugadores para afrontar el repechaje ante Belice, por un cupo en la Copa Oro (21 y 25 de marzo). Sin embargo, en esa nómina solo aparece un jugador del Herediano: Randy Vega.

Ni Elías Aguilar (cerebro del plantel) ni Allan Cruz (pulmón del club) fueron tomados en cuenta por Herrera. De hecho, el rendimiento de Elías ha sido sobresaliente, al punto de ser figura en la serie contra el Real Salt Lake (primera fase de la Champions Cup) y en la ida de los octavos de final contra el Galaxy de Los Ángeles.

Por su parte, Allan ha mantenido un rendimiento muy regular desde el cierre del torneo pasado. Cruz acumula 556 minutos disputados y una anotación en el presente torneo, pero cerró el campeonato anterior como la figura más determinante del campeón.

Aquil Alí, jerarca de Fuerza Herediana, aseguró que respeta el criterio de Miguel Herrera, pero no deja de estar sorprendido por la decisión.

“A la vez, uno se queda sorprendido porque esa serie que jugaron Allan Cruz y Elías Aguilar (en la fase final pasada) fue bravísima. Fueron juegos en los que ellos sacaron fuerzas, demostraron resistencia, pundonor, orgullo, jerarquía y compromiso. Siento que son de los futbolistas más importantes de nuestro medio local”, aseguró.

Alí expresó que podía esperar otras ausencias, pero, desde su análisis, considera que los dos volantes debían estar en la convocatoria.

Pese al cuestionamiento, el dirigente manifestó que confía plenamente en Miguel Herrera como seleccionador, al punto de felicitar públicamente al Comité Ejecutivo, liderado por Osael Maroto, por su designación.

“Yo creo mucho en Miguel Herrera, me gusta muchísimo. Lo admiraba antes cuando estaba en México. Me gusta que es alguien comprometido, alguien que tiene mucha pasión y energía; la manera en que ve el fútbol me agrada demasiado. Ver que el fútbol le corre en la sangre me encanta”, finalizó.

En Herediano se declaran sorprendidos por las ausencias de sus referentes en la Selección de Costa Rica.