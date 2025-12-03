¿Qué pasa si a Liberia le dan los puntos contra Saprissa? A Jafet Soto no le gustará para nada

Saprissa podría tener que jugar sin tener seguro el segundo lugar en la última fecha del torneo nacional, cuando visite a Sporting.

El Municipal Liberia presentó una apelación para reclamar los tres puntos ante Saprissa por supuesta alineación indebida del futbolista Johnny Myrie, quien ingresó en el minuto 90 del compromiso que los morados ganaron 3 a 1.

Si al final el Comité de Competición le da las tres unidades a los liberianos, esto cambiaría radicalmente el cierre del campeonato nacional, pues Liberia llegaría a 29 unidades, mientras que los los morados volverían a tener 30.

La primera consecuencia de este juego de puntos es que Herediano y Pérez Zeledón ya no tendrían chance para clasificar. Es decir, los florenses, bicampeones nacionales, entregarían la corona por un asunto administrativo.

De esta forma los cuatro semifinalistas serían: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

No obstante, el segundo lugar, que el Monstruo ya tenía asegurado, volvería a estar en disputa. Esto porque Saprissa quedaría con 30 unidades, mientras que Liberia podría cazarlo al llegar a 29 y hasta Cartaginés (27) tendría aspiración de ser segundo.

Ante esto, Saprissa tampoco podría jugar este viernes a las 7 p. m. contra Sporting, ya que debe jugar a la misma hora que Cartaginés contra Liberia, partido que podría definir, dependiendo del resultado morado, hasta la segunda plaza.

Si a Liberia le dan los puntos, lo único seguro es que hay cuatro clasificados y que Alajuelense es el líder, todo lo demás quedará en disputa.

Para Herediano y Pérez Zeledón esto también implicaría un golpe fuerte, ya que los dos equipos mantenían esperanza de sumar y meterse entre los cuatro primeros, pero ahora más bien el partido que disputarán entre ambos solo serviría para que definan su posición en la tabla al final de la fase regular. Los Guerreros del Sur son quintos con 23 puntos, mismos que tiene el Team en la sexta posición.