¿Qué pasa con Keylor Herrera? Presidente de la Comisión de Arbitraje explica la situación del polémico árbitro

Keylor Herrera (derecha) es uno de los árbitros que trabajaron para ir a la Copa del Mundo 2026, pero ya está fuera del proceso.

El 2025 fue un año complejo para Keylor Herrera, uno de los principales árbitros de Costa Rica, pues el réferi vivió en el ojo de los cuestionamientos. Hoy, la cabeza del arbitraje tico, Enrique Osses, explicó cómo manejan a Herrera para volver a impulsarlo.

En 2025, Herrera a inicios vio como el Saprissa pidió su suspensión. También hubo un reclamo fuerte de parte del Municipal de Pérez Zeledón en octubre pasado, ya que Keylor no señaló una evidente falta en un cotejo contra Alajuelense; esa acción terminó en gol erizo.

En la final del Apertura 2024, en diciembre de ese año, también se le cuestionó por un polémico penal a favor de Alajuelense contra Herediano. Fue aquella jugada conocida como el penal por “zancadilla con el hombro”.

Pese a todo esto, el central tuvo protagonismo internacional y de hecho fue elegido para varios juegos de Concacaf, también de la Leagues Cup (donde hasta expulsó a Keylor Navas) y también dirigió en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

“Los árbitros en sus ligas pueden ser los más cuestionados, pero el más prestigioso a nivel internacional. En México, el caso de César Ramos es el ejemplo, César es el más prestigioso, pero tiene muchos detractores a nivel local, subjetivos. A nivel internacional, nadie discute que es el más destacado de la Concacaf”, dijo Osses a La Nación.

El director arbitral aceptó que Keylor Herrera tuvo cierta inestabilidad durante el año.

“El caso de Keylor puede haber tenido cierto nivel de complicaciones y polémica en una parte del torneo, pero es normal que le ocurra a todos los árbitros”, reflexionó.

Como parte de la estrategia para volver a reactivarlo, Osses confirmó que la Comisión prefirió sacarlo del análisis deportivo público un tiempo. Por eso no estuvo en ninguno de los juegos decisivos del pasado torneo.

“A nosotros nos corresponde equilibrar las cargas emocionales para sacarlos de la contengincia, para que él vuelva a tomar fuerza. Que los clubes, la prensa, la afición bajen las pasiones, que salga del ojo de huracán, para luego ponerlo en el lugar que se ha ganado y merece”, detalló.

En algún momento Keylor Herrera fue de los centrales que se perfilaban para llegar a representar a Costa Rica en la Copa del Mundo 2026, sin embargo ya no está en el proceso para ser tomado en cuenta.