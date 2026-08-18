Fútbol

¿Qué pasa con Fernán Faerron? Esta es la situación del jugador

Fernán Faerron había anunciado que su siguiente destino futbolístico era España; esto ha ocurrido desde entonces

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Por Esteban Valverde
Fernán Faerron controla un balón en la práctica de la Selección de Costa Rica.
Fernán Faerron controla un balón en una práctica de la Selección de Costa Rica. (FCRF/FCRF)







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Fernán FaerronSelección de Costa RicaCartaginés
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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