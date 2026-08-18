¿Qué pasa con Fernán Faerron? Esta es la situación del jugador

Fernán Faerron terminó el torneo pasado con el Cartaginés; sin embargo, todavía no hay claridad sobre lo que pasará con el jugador de la Selección de Costa Rica en este semestre, ya que el defensor no ha anunciado dónde jugará y, de momento, se mantiene sin competir.

La Nación contactó este martes al jugador, quien respondió que, de momento, no tenía interés en hablar sobre su futuro, por lo que no daría declaraciones.

Faerron manifestó en abril pasado, en la zona mixta de un juego de los brumosos, que tenía una opción muy fuerte para llegar al fútbol de España, pero que debía esperar a que se definiera si el equipo competiría en la Primera o en la Segunda División de ese país.

Luego, su representante, Erick Alonso, declaró el 22 de julio pasado a Teletica.com que estaban en proceso de determinar dónde jugaría el zaguero, pero casi un mes después todavía no hay humo blanco sobre la situación del futbolista.

De hecho, a finales de mayo e inicios de junio trascendió que el jugador se había reunido con Carlos Vela, director deportivo de Alajuelense, pero al final la conversación no pasó a más.

El jugador sí ha aprovechado su periodo de vacaciones para disfrutar con su esposa, Laura Ortega, y su pequeña hija, Elisa Faerron. En las redes sociales de ambos se pueden ver imágenes de un viaje que realizaron en junio pasado a Estados Unidos para visitar los parques de Universal Studios y Disney.

Deportivamente, Fernán Faerron tuvo su última aparición en un terreno de juego al defender la camiseta de la Selección de Costa Rica en los amistosos contra Colombia e Inglaterra, previo a la Copa del Mundo 2026.

El defensor fue parte de la columna que intentó consolidar el timonel Fernando Batista, entrenador de la Selección; no obstante, con miras a los juegos de la Liga de Naciones de finales de setiembre, debe comenzar a recuperar terreno, ya que no tiene ritmo de competencia.

La Tricolor enfrentará el 24 de setiembre a Curazao en el estadio Ricardo Saprissa y el 27 del mismo mes a Haití en una cancha neutral por confirmar, debido a que ese último país no puede jugar como local por el clima de inestabilidad y violencia.