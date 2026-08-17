Puro Deporte

Cartaginés anuncia un fichaje de última hora

El Club Sport Cartaginés dio a conocer el nombre de su nuevo futbolista este domingo por la noche

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Por Fanny Tayver Marín
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Amarini Villatoro ahora cuenta con un nuevo futbolista en Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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