Cartaginés anuncia un fichaje de última hora

Aunque ya la mayoría de equipos están armados, el mercado sigue abierto hasta mediados de setiembre y cualquier cosa puede pasar hasta entonces. Pero no hay duda de que Cartaginés sorprendió.

Los brumosos anunciaron este domingo pasadas las 8 p. m. la incorporación de un futbolista.

Se trata del defensor central Johan Cortés, quien cambió de planes por completo. El nacional se había marchado del Municipal Liberia en el mercado anterior para emprender una aventura como legionario.

Pero las cosas en el KF Tirana de Albania no resultaron como pensaba en los primeros meses de 2026 y ante problemas con los pagos, decidió gestionar su libertad.

Su intención era mantenerse fuera del país, pero ahora Johan Cortés vuelve al fútbol nacional y defenderá el escudo de Cartaginés, bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro.

Johan Cortés vuelve al fútbol nacional y lo hace con Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

“¡Bienvenido Johan Cortés! Le damos la bienvenida a Johan, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”, anunció Cartaginés.

Esta contratación se da luego de la lesión que sufrió el defensor mexicano Luis Olivas, quien estará fuera de dos a tres semanas.