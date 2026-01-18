Puntarenas FC no tira la toalla pese a un inicio de torneo lleno de golpes

Andrey Mora de Puntarenas lucha un balón con el referente de Cartaginés, Cristopher Núñez.

Luego de dos jornadas las decepciones para el Puntarenas FC han sido fuertes. Los porteños, en su debut como locales, perdieron con Cartaginés y solo tienen un punto de seis posibles.

Para los chuchequeros el arranque del 2026 ya marca números preocupantes, porque aunque su desempeño en cancha no es malo, lo cierto es que solo tienen un empate en dos cotejos.

El PFC viene de igualar 2 a 2 contra Saprissa, en un encuentro que iban ganando 2 a 0; mientras que después perdieron 2 a 0 contra Cartaginés en el Miguel ‘Lito’ Pérez.

Ante esto, su entrenador, César Alpízar, dejó en claro que está decepcionado por la situación, sin embargo mantiene la confianza en el grupo y el trabajo que han realizado pensando en ser protagonistas en este campeonato.

“Estoy triste, no es el objetivo, no tengo nada que reclamarle a los jugadores, porque ellos se están entregando en la cancha. Cartaginés nos gana en acciones puntuales”, dijo luego de la derrota contra los brumosos.

El timonel recalcó que en sus dos juegos son errores propios los que han propiciado opciones al adversario, situación que espera poder trabajar durante los entrenamientos para evitar seguir en esta racha de resultados negativos.

Alpízar explicó que espera una reacción de su grupo, sobre todo porque sabe que el torneo avanza rápido y necesitan puntos para meterse en la pelea.

“Esto no es cómo empieza, es cómo termina. Seguimos en la búsqueda de nuestro objetivo. Siego confiando y creyendo por completo en este grupo”, sentenció.

El próximo duelo de los puntarenenses será contra San Carlos, el miércoles en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.