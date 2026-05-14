Pumas vs. Pachuca: Juego de Keylor Navas por la fase final mexicana solo pasará por una aplicación

El juego entre Pumas, equipo de Keylor Navas, y Pachuca, a las 7 p. m. por las semifinales de la Liga MX, solamente se transmitirá por la plataforma FOX ONE, la cual puede verse en territorio mexicano; sin embargo, en Costa Rica se desconoce si existirá alguna forma de observar el compromiso.

Keylor y Pumas llegan al duelo contra Pachuca después de eliminar al América en los cuartos de final. El futbolista nacional fue titular en los juegos que los Felinos empataron 3 a 3, tanto en la ida como en la vuelta.

Por su parte, los Tuzos disputarán esta fase luego de eliminar a Toluca con un marcador global de 3 a 0.

Este encuentro genera un ingrediente extra, ya que marcará un nuevo cara a cara entre Keylor Navas y Salomón Rondón, delantero venezolano que salió expulsado en la última fecha de la fase regular, cuando Pumas derrotó a Pachuca.

En aquella ocasión, Rondón agredió en dos oportunidades a Keylor: una acción sin balón y otra con una entrada al cuerpo cuando el costarricense ya no tenía la pelota.