Pumas pierde a Keylor Navas

Keylor Navas atrapa un balón ante Tijuana, en el duelo que se disputó en febrero pasado.

El Pumas de México no podrá contar con Keylor Navas en el próximo partido de la Liga MX. Los felinos se enfrentarán a Juárez este martes a las 7 p. m.

Para este encuentro, Navas no estará disponible debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El costarricense vio la quinta cartulina amarilla en el tiempo de reposición del encuentro en el que Pumas derrotó 2-0 al Atlético San Luis.

Ante esto, el “Halcón tico” regresaría con Pumas para el último juego de la fase regular, que se disputará el fin de semana: el sábado a las 5 p. m. contra Pachuca.

Actualmente, el club de Navas es tercero en la clasificación general con 30 unidades, mientras que el líder, a falta de seis puntos por disputar, es Chivas de Guadalajara con 34. El segundo lugar lo ocupa Pachuca con 31.

Keylor es considerado la principal figura de su plantel en el presente campeonato y, de hecho, es considerado el mejor guardameta de la fase regular.

La liguilla del presente campeonato le dará a Navas su primera participación en fases finales en México, país al que llegó a mediados de 2025 tras su paso por Newell’s de Argentina.