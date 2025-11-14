Fútbol

¿Puede ser destituido Miguel ‘Piojo’ Herrera en Costa Rica antes del partido con Honduras? Esto es lo que se sabe

La derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití dejó una crisis y en la Federación se habla entre pasillos sobre la continuidad de Miguel Herrera

Por Esteban Valverde

Luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití, en las eliminatorias mundialistas a la Copa del Mundo 2026, que dejó el panorama de la Tricolor muy comprometido, la gran duda que surgió en el ambiente es si el entrenador Miguel Herrera debe continuar en el puesto.








Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

