Presidente del Saprissa votó sin esconder sus colores

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, tomó el puesto en enero del 2026.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, se presentó con una camisa del club este 1.° de febrero en Turrúcares de Alajuela para ejercer su derecho al voto.

Artavia cumplió el deber cívico en la Escuela Mixta de Siquiares, específicamente en la mesa 2551, donde fue el elector número 42.

Una situación llamativa fue que el jerarca no ocultó sus colores deportivos. Con la camisa del Saprissa y acompañado por un niño que también vestía de morado, ingresó al centro educativo para votar.

“Hoy no es día de fútbol, sino de cumplir con nuestro deber cívico. Vamos todos a votar por la candidatura a la Presidencia, vicepresidencias y diputaciones de nuestra preferencia, y demos ejemplo a nuestros niños de la obligación de siempre cumplir con la patria”, publicó Artavia en sus redes sociales.

La vestimenta del presidente llamó la atención de los seguidores morados, quienes reaccionaron en redes sociales.

“Fueron a votar vestidos de gala”, afirmó un usuario identificado como La Zurda de Mariano.

Otros aficionados incluso le manifestaron a Artavia que, en algún momento, valorarían darle su voto si decide participar en unas elecciones nacionales.

Hoy no es día de futbol, si no de cumplir con nuestro deber cívico. Vamos todos a votar por la candidatura a la presidencia, vicepresidencias y diputaciones de nuestra preferencia, y demos el ejemplo a nuestros niños de la obligación de siempre cumplir con la patria 🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/8hGENRAbYi — Roberto Artavia (@RArtaviaL) February 1, 2026

“Estamos claros de que usted tiene más experiencia y atestados para ser presidente que los 20 candidatos”, escribió Diego Leal.

Mientras tanto, Saprissa atraviesa un momento clave de su temporada, luego de que el viernes anterior destituyera a Vladimir Quesada como entrenador y aún no oficializara a su sustituto.

El club mantiene negociaciones avanzadas con Hernán Medford para asumir el banquillo, además de la posible incorporación de Geiner Segura como asistente técnico.