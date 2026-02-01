El asistente de Hernán Medford en Saprissa sería un técnico que también fue campeón

Geiner Segura estuvo en el Real Oviedo, donde lo recibió Agustín Lleida, exgerente deportivo de Alajuelense.

El Deportivo Saprissa continúa trabajando desde su gestión deportiva para definir a su nuevo entrenador lo antes posible. Hernán Medford tomó ventaja como principal candidato para asumir el banquillo morado y, como parte de la negociación, surgió otro nombre: Geiner Segura.

Segura, quien fue entrenador de Cartaginés cuando los brumosos conquistaron el título nacional en 2022, además de haber sido asistente técnico en Alajuelense durante la obtención de la estrella 30, es una solicitud expresa de Medford.

La Nación supo desde el entorno del Saprissa que los primeros acercamientos con Segura se dieron el sábado anterior, un día después de la destitución de Vladimir Quesada. Sin embargo, aún falta definir detalles económicos para asegurar el sí del entrenador como mano derecha del Pelícano.

En su primera etapa como técnico del Saprissa, en 2003, Medford contó con Óscar “Machillo” Ramírez como asistente. Ahora, Geiner podría asumir ese rol de consejero cercano al entrenador.

En 2025, Segura fue timonel de San Carlos, pero no continuó en el cargo debido a los resultados del segundo semestre. Posteriormente, realizó un viaje a Europa con el objetivo de ampliar sus conocimientos.

En cuanto a la negociación con Hernán Medford, el técnico avanza con fuerza para ser el elegido. De concretarse, el cuerpo técnico morado estaría integrado por Medford, Segura y Marcelo Tulbovitz, actual preparador físico del club.

El Monstruo decidió prescindir de los servicios de Vladimir Quesada el viernes anterior, tras el empate 3-3 ante Pérez Zeledón. Desde entonces, Erick Lonis asumió la tarea de encontrar a su sustituto.

El histórico excapitán morado puso sobre la mesa tres nombres: Douglas Sequeira, actual entrenador de Inter San Carlos; Hernán Medford, quien se encuentra libre; y Wálter Centeno, técnico de San Carlos.

Inicialmente, hubo acercamientos con Douglas Sequeira, al punto de que Inter San Carlos realizó una reunión para analizar una posible salida del entrenador. No obstante, en Saprissa también buscan generar un impacto positivo en su afición y consideran que Medford es el perfil indicado para renovar la ilusión tras el complicado inicio del torneo.

Saprissa apenas acumula cinco puntos de 15 posibles en el Clausura 2026 y se encuentra fuera de la zona de clasificación.

La intención de los morados es cerrar lo antes posible la conformación de su nuevo cuerpo técnico, con el objetivo de que inicien labores a principios de la próxima semana, de cara al compromiso ante Carmelita por el Torneo de Copa el jueves 5 de febrero.