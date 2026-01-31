¿Hernán Medford, Douglas Sequeira o Wálter Centeno? Así está la definición del nuevo entrenador de Saprissa

Douglas Sequeira, Hernán Medford y Wálter Centeno son los nombres que Erick Lonis y la Comisión Técnica del Saprissa evalúan para su banquillo.

Saprissa acelera para tener definido a su nuevo entrenador a inicios de la próxima semana. El cuadro morado adelantó conversaciones con uno de sus candidatos: Hernán Medford.

Aunque el viernes Douglas Sequeira parecía la primera opción para los tibaseños, en el conjunto morado buscan dar un golpe de ilusión a la afición, motivo por el cual Medford ha ganado terreno. El Pelícano es recordado por llevar al Saprissa al Mundial de Clubes de 2005.

De esta forma, la eventual elección de Hernán Medford también respondería a la intención de volver a enamorar a la afición morada, especialmente en medio del descontento generado por el rendimiento mostrado por el equipo bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

La Nación conoce que la disposición de Medford para asumir el banquillo del Monstruo es total. El extécnico de Herediano se encuentra libre de compromisos y desde hace años mantiene el deseo de regresar al club en el que fue ídolo durante las décadas de los 90 y 2000.

El caso de Douglas Sequeira estuvo bien encaminado hasta el viernes por la noche. Incluso, en Inter San Carlos se realizó una reunión en la que participaron Yosimar Arias, Sequeira y el presidente del club, Giovanni Paniagua. En dicho encuentro se habló sobre el tema; sin embargo, este sábado no hubo noticias sobre una formalización del interés del Saprissa por el técnico campeón del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso.

Sequeira también está dispuesto a llegar a la S. De hecho, en el plantel que actualmente dirige no existe una cláusula de salida y en Inter no bloquearían una eventual llegada a Tibás. No obstante, el Esqueleto hoy parece estar un escalón por debajo de Hernán Medford.

Otro nombre que fue evaluado es el de Wálter Paté Centeno, actual entrenador de San Carlos. No obstante, su caso resulta más complejo, ya que en el conjunto norteño están muy satisfechos con el rendimiento mostrado en el inicio del Clausura 2026. San Carlos suma nueve puntos de 15 posibles y ya se alejó cinco unidades del último lugar de la tabla acumulada, ocupado por Guadalupe FC.

Además, Centeno mantiene un compromiso con Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, quien le brindó su confianza en el certamen anterior pese a que el equipo no logró despegar y finalizó en los últimos puestos de la clasificación.

Consultado sobre el tema, Chacón detalló que sostuvo una conversación con su entrenador, en la que este le aseguró que continuará al mando del cuadro norteño.

En Saprissa aún no hay una decisión definitiva, pero Hernán Medford logró sacar ventaja en el esprint de este sábado sobre Douglas Sequeira, mientras que todo indica que el Paté Centeno ya quedó fuera de las posibilidades.

Medford comienza a tomar fuerza y este diario conoce que, incluso, integrantes del cuerpo técnico morado de planta han conversado con Erick Lonis sobre el Pelícano. Hernán compartió su primera etapa en Saprissa con Marcelo Tulbovitz, actual preparador físico del club.

La idea de Erick Lonis y de la Comisión Deportiva del Saprissa es que el nuevo entrenador tenga la mayor cantidad de tiempo posible para trabajar a partir del lunes. Por ello, en Tibás apuran el paso para definir a su timonel en las próximas 48 horas.

Saprissa decidió el pasado viernes, luego del empate 3-3 ante Pérez Zeledón, prescindir de los servicios de Vladimir Quesada como entrenador. En el Clausura 2026, los morados suman seis puntos de 15 posibles y se encuentran fuera de la zona de clasificación.