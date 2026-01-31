Fútbol

¿Hernán Medford, Douglas Sequeira o Wálter Centeno? Así está la definición del nuevo entrenador de Saprissa

Saprissa se mueve rápid, las llamadas son constantes. La afición podría tener un regreso esperado

Por Esteban Valverde
Douglas Sequeira, Hernán Medford y Wálter Centeno son los nombres que Erick Lonis y la Comisión Técnica del Saprissa evalúan para su banquillo.
Douglas Sequeira, Hernán Medford y Wálter Centeno son los nombres que Erick Lonis y la Comisión Técnica del Saprissa evalúan para su banquillo.







