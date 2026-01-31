Puro Deporte

El hijo de Paté Centeno lanza su ‘pronóstico’ sobre el nuevo entrenador de Saprissa: ‘Va Hernán’

Walter Centeno hijo lanzó en redes sociales el nombre de uno de los entrenadores que se menciona para el banquillo de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Hernán Medford y Walter 'Paté' Centeno son dos de los nombres que se barajan en corrillos como candidatos a entrenador del Saprissa.
Hernán Medford y Walter 'Paté' Centeno son dos de los nombres que se barajan en corrillos como candidatos a entrenador del Saprissa. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Walter Paté CentenoHernán MedfordSaprissaDeportivo Saprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.