El hijo de Paté Centeno lanza su ‘pronóstico’ sobre el nuevo entrenador de Saprissa: ‘Va Hernán’

Hernán Medford y Walter 'Paté' Centeno son dos de los nombres que se barajan en corrillos como candidatos a entrenador del Saprissa.

Walter Centeno Salas, hijo del Paté Centeno, suele ser muy activo en redes sociales y ya lanzó su “pronóstico” sobre quién será el nuevo entrenador de Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada.

Centeno Jr. ha hecho varias publicaciones desde el viernes, cuando trascendió la noticia de la destitución del actual cuerpo técnico.

Primero se refirió a la eventual situación de su papá, que actualmente dirige a San Carlos. “Que quede claro, no hay ningún acercamiento del equipo a Don Walter”, publicó a raíz de las especulaciones alrededor del nombre de su padre.

Este sábado 31 de enero, a las 10 a. m. el hijo de Paté fue un poco más allá y con solo dos palabras deslizó su candidato al puesto: “Va Hernán”.

La alusión es más que obvia a Hernán Medford, quien se menciona como uno de los candidatos al puesto. Centeno no profundizó nada más y por supuesto que no mencionó sus fuentes.

La publicación de inmediato desató todo tipo de comentarios, especialmente de aficionados saprissistas impacientes por conocer el nombre del técnico.

La dirigencia morada continúa deliberando y a la 1 p. m. de este sábado todavía no había humo blanco sobre el nuevo inquilino del banquillo. Mientras tanto, la afición espera impaciente, en medio de todo tipo de especulaciones.