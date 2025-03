Presidente del equipo de Segunda que ganó 7 a 0 y perdió 10 a 1: ‘Que traigan a la FIFA o a quien sea’

Geovanny Torres es el presidente del Deportivo Upala. Este equipo sufrió un resultado en contra de esos que no son para nada comunes: una pérdida 10 a 1 contra Sarchí; pero también propinó un marcador similar a un adversario, al ganarle 7 a 0 a Grecia.

Torres habló con La Nación sobre este tema y fue enfático en abrir las puertas del plantel de par en par para que, si hay alguna sospecha de ‘algo’, se investigue. Aunque según dice las medidas internas que posee son efectivas para evitar cualquier tipo de acción incorrecta.

-¿Ustedes perdieron 10 a 1 con Sarchí? ¿Qué pasó ese día?

-Esto nadie lo ve, pero esa semana nosotros jugamos contra Quepos a la 1 p. m. en Liberia, un domingo. Después, la misma semana, a la 1 p. m. jugamos contra Jicaral (de visita) un miércoles. Ese partido perdimos 2 a 1, pero casi empatamos. Contra Quepos perdimos 3 a 2 en el minuto 96′. Para cerrar la semana, nos programaron un sábado contra Sarchí en Liberia a la 1 p. m.

- Es decir, ¿su equipo llegó contra Sarchí totalmente reventado?

-A los ocho minutos nos quedamos con 10 jugadores. Yo le digo que acá me pueden traer la investigación que quieran, les doy todo porque no nos prestamos para eso. Más bien le digo que ojalá investiguen porque nos están echando una bronca que no es nuestra. Yo me paso reuniendo con los capitanes, y si hay actitud sospechosa que uno logre ver, pues el jugador mínimo no juega. Ellos lo saben. Que traigan a la FIFA, a quien sea.

- ¿Sucedió algo ese día? ¿Usted habló con sus jugadores?

-Se separó a un jugador ese día del 10 a 1, porque esto fue frustrante. No, no olvídese, eso fue una bronca brava, porque jamás en la vida queríamos perder y menos así.

- Luego ustedes propinan un 7 a 0 a Grecia...

-Ahora le ganamos a Grecia, este sábado pasado. Pero ojo, Grecia jugó el jueves y sábado contra nosotros. Ahí está el detalle, yo le puedo asegurar que ellos no estaban bien. Vea, yo le dije a los muchachos que nosotros sabíamos que ellos no estaban bien físicamente, por lo que quería que les pasáramos por encima. Es más, yo les dije: “Véan muchachos, a nosotros Sarchí nos mató así, ahora nos toca a nosotros”. Nosotros tuvimos 10 opciones de gol e hicimos siete.

- ¿Cuál es el equipo de Upala?

-Tenemos a Alban Gómez, Juan Bustos... Nos ha ido mal, pero aquí hay un equipo bueno. La gente ve dos marcadores, pero Upala le ha competido a los grandes y hemos sumado, pero a veces perdemos inexplicablemente. Vea el partido del domingo contra Quepos. Quepos es de los primeros y nosotros de los últimos, pero vean cómo vamos a jugar, los invito porque ese partido va a ser transmitido.

- ¿Qué piensa usted de los otros marcadores que se han dado?

-Yo el tema de los demás no me gustaría tocarlo porque no puedo decir lo que no sé. Yo sí le puedo decir que el calendario de la Liga de Ascenso es complicadísimo, porque jugar domingo, miércoles, sábado... ¡sea bárbaro! Nosotros, los equipos que venimos llegando, no podemos pelear a ese ritmo. Nosotros no tenemos 25 jugadores para rotar y, para nosotros, es difícil; nos come físicamente el calendario.