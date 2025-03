Oficial de Integridad de FIFA: ‘En el fútbol de Costa Rica hay personas dedicadas a corromper futbolistas, clubes y cuerpos técnicos’

Carlos Ricardo Benavides es una de las autoridades más fuertes en cuanto a temas éticos y de lucha contra la corrupción en el fútbol de Costa Rica. Él es el Oficial de Integridad de la FIFA para el país, un órgano de la Federación Costarricense de Fútbol (regido por FIFA), encargado de luchar contra la corrupción en el balompié.

Benavides habló con La Nación sobre los vientos que soplan en los últimos meses en el fútbol tico: investigación de amaños, y también la llegada de presuntas administraciones ocultas a clubes de la Primera División.

En la actualidad, se encuentra activa una investigación por una alerta de amaño que giró la FIFA sobre un juego Santos-ADG, el 20 de octubre anterior. También, el Comité de Licencias de la Fedefútbol tiene bajo la lupa a la Asociación Deportiva Santos y a Guanacasteca por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Carlos Ricardo Benavides cumple una función trascendental en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. El exdiputado de la República tiene la responsabilidad de luchar contra la corrupción en el fútbol (Asamblea Legislativa)

-¿Cómo está el fútbol de Costa Rica? ¿Enfermo?

-Yo pienso que el fútbol de Costa Rica hoy enfrenta las mismas amenazas y retos que enfrentan todos los demás países del mundo, particularmente de América Latina, por cuanto es evidente que, con la globalización y digitalización, ha crecido cierto tipo de irregularidades y delincuencia relacionadas con el deporte. Veo a Costa Rica como un país que debe saber enfrentar esas amenazas para que pueda avanzar de forma sana.

-¿Cuándo usted ingresó a la Fiscalía de la Federación Costarricense de Fútbol y la Oficialía de Integridad, ¿imaginaba un fútbol así?

-La verdad es que cuando me nombraron en la fiscalía no tenía ninguna expectativa de que pudiera llegar a la Oficialía de Integridad, pero una vez que se me nombró en ese cargo, tampoco tenía previsto que me pusieran a trabajar. En el momento del nombramiento no pensaba en un caso concreto.

-¿Cuáles son los órganos que controlan un fútbol más limpio?

-La Federación, por mandato de la FIFA, tiene distintos órganos jurisdiccionales. Órganos con responsabilidades distintas. Tenemos al Comité de Ética, que revisa el comportamiento de individuos relacionados con el fútbol y que podrían coincidir en conductas sancionables con otros órganos.

“Existe la Oficialía de Integridad, a este órgano le corresponde la lucha contra la corrupción. A Licencias le corresponde el análisis de lo necesario para que un equipo pueda competir, pero también puede sancionar.”

-¿Se tienen las armas suficientes para esta lucha?

-Pienso que tenemos mucho mejor arsenal hoy que el del año pasado, pero nos hace falta mejorar más. El año pasado se hizo una reforma al Reglamento de Licencias, también se aprobó un reglamento de la Oficialía de Integridad, el cual está alineado a lo que FIFA pide. Se han realizado ajustes legales para que los órganos de la Federación puedan sancionar, pero también investigar.

-¿Antes se luchaba?

-No existía un reglamento de investigaciones de la Oficialía. Supongo yo que si en el pasado se hizo alguna, se hizo con normativa de FIFA, pero tengo la seguridad de que no había un reglamento. No tengo referencia de que se hicieran investigaciones en el pasado.

-¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué percepción tiene del fútbol tico?

-Con respecto a la investigación, no quiero adelantar criterio, ni debo.

Lo que puedo decirle es que en el fútbol de Costa Rica hay un asedio de personas dedicadas a corromper futbolistas, clubes y miembros de cuerpos técnicos que andan de país en país de América Latina viendo cómo corrompen.

-¿Qué significa cuando FIFA emite una alerta de amaño?

-FIFA emite alertas casi siempre relacionadas con la existencia de apuestas que suceden en el ámbito internacional y que tienen ciertos rasgos que permiten concluir que los apostadores conocían el resultado. También hay alertas por denuncia. Cuando ellos nos avisan de una alerta, nuestra obligación es revisar si podemos hacer una investigación.

Hay alertas que por sí mismas no contribuyen tanto. Hay casos en los que FIFA nos avisa y otros en los que nosotros le pedimos a FIFA que nos ayude.

-¿Cómo siente la actitud del Comité Ejecutivo para luchar contra estas irregularidades?

-Son vicios del sistema, ocurren cosas malas que deben atenderse. Lo que más me alertaría es que no se estuvieran atendiendo las denuncias, pero yo he visto muy buena voluntad de parte del Ejecutivo para reformular el reglamento. Coincido en que se debe aumentar el número de personas que investiguen para aumentar los tiempos de respuesta.

-¿Le sorprende lo que se está viviendo?

-No me ha sorprendido porque yo ya había escuchado antes, especialmente del tema de compra y venta de clubes poco transparentes. Esto lo he visto y conocido como aficionado desde hace años. Hasta ahora, que estoy en la Federación, entiendo las reglas y comprendo que hay conductas que deben ser corregidas.

Esto no constituye un delito, pero deben acostumbrarse a reportar con tiempo si existen variaciones en la administración.

-¿Pero ese reglamento sí sirve para prevenir la llegada de ‘mal dinero’?

-La existencia de las nuevas reglas que tiene Licencias con respecto a los clubes tiene un propósito que está más allá de lo deportivo; solo se está evitando que el dinero mal habido llegue al fútbol. Es una previsión para que el fútbol no se convierta en víctima del lavado de dinero. Lo importante acá es que los clubes reporten sus administraciones reales y no las que están en un papel.

-¿Cómo ve FIFA a Costa Rica con todo lo que pasa?

-Costa Rica creo que tiene una aplicación para adoptar las normas. Los países que han tenido más problemas son aquellos que se rehúsan a aplicar las normas que la FIFA quiere que se promuevan. Uno es la Oficialía de Integridad en el tema de amaños y el otro, en el tema de licencias de transparencia financiera y administrativa en clubes.