Presidente de San Carlos avisa a sus jugadores: No se puede perder más

Los jugadores de San Carlos se preparan para una 'final' contra Guadalupe.

Luis Carlos Chacón, presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, no escondió su preocupación por lo vivido en las últimas fechas por el club norteño. Los Toros del Norte suman seis jornadas sin ganar y solo los separan seis unidades del último lugar de la tabla general: Guadalupe.

La sombra del descenso vuelve a asomarse para cubrir a los sancarleños, y el fin de semana tienen una final contra los guadalupanos: el domingo a las 6 p. m., en el Carlos Ugalde Álvarez.

Chacón fue enfático en que ha hablado con los capitanes del plantel, Jonathan McDonald, Roberto Córdoba, entre otros, y además le pidió a Carlos Acosta, su gerente deportivo, que se encargara, junto con el entrenador Wálter Centeno, de reactivar a los jugadores de cara al vital cotejo.

“El grupo de capitanes está muy comprometido. El domingo se va a ganar y vamos a buscar salir de esta incómoda situación”, dijo.

En algún momento, en San Carlos se pensó en clasificar; no obstante, hoy el dirigente tiene clara cuál es la meta: la salvación.

“El tema es salvar la categoría. Eso es lo que debemos pensar, porque ocupamos respirar más tranquilos. Yo creo en el grupo. Estoy completamente seguro de que vamos a salir de esto”, mencionó.

Si San Carlos vence a Guadalupe, quedará a nueve unidades de este adversario en la tabla general, con la misma cantidad en disputa, por lo que sería un serio golpe a la ilusión guadalupana por salvarse.

Los norteños, pese a la complicación que viven, ya piensan en la temporada venidera y, por ejemplo, renovaron a Mario González (arquero de El Salvador) y Brian Martínez (delantero de referencia) hasta 2028 como futbolistas del plantel.