Presidente de Liberia se inspira antes de semifinal con Saprissa: ‘Ojalá lograr una ventaja de dos goles’

La afición del Municipal Liberia está enloquecida por conseguir boletos para la ida de las semifinales ante Saprissa.

Wílder Eusse, presidente del Municipal Liberia, tiene claro lo que el equipo guanacasteco debe hacer en la ida, el próximo domingo a las 4 p. m., contra Saprissa, en las semifinales del torneo nacional. Eusse afirmó que los Coyotes deben triunfar por cualquier marcador, aunque lo ideal es hacerlo con una ventaja de dos goles.

El jerarca liberiano habló con La Nación previo al arranque de la fase final del Clausura 2026.

—¿Cómo llega Liberia a la semifinal?

—Estamos muy contentos de estar en una semifinal y de enfrentar a un grande de Costa Rica como Saprissa. En la fase anterior (Apertura 2025) enfrentamos a Alajuelense y ahora nos toca el más ganador, que es Saprissa. El equipo está concentrado al 100% en el partido del domingo, y estamos tranquilos de que será una tarde espectacular para nosotros. Queremos sacar una diferencia para ir al estadio Ricardo Saprissa a defenderla.

—Si no se gana en casa, ¿siente que la serie se pone cuesta arriba?

—Si queremos avanzar, en casa debemos sacar ventaja. Eso no se puede perdonar. Tenemos que obligar a Saprissa a buscar el partido en su estadio para generar espacios como visitantes. Ojalá lograr una ventaja de dos goles desde el inicio.

—¿Qué diferencia hay entre este plantel y el de finales de 2025, cuando también llegó a semifinales, pero no pudo acceder a la final?

—Es importante que ahora tenemos un poco más de jerarquía, porque en el torneo pasado no la teníamos. Creo que ya estamos acostumbrados a la presión mediática y al ambiente de la afición. Los jóvenes han ganado experiencia. Queremos dar ese pasito; no es fácil, pero trabajamos para afrontar una serie en la que podamos marcar diferencia como locales.

Wilder Eusse es el presidente del Municipal Liberia.

—¿Cómo está el ambiente en Liberia?

—Empezó la preventa y fue una locura. Estamos preparando una fiesta para disfrutar del fútbol. Tenemos una afición sana, que va a ver el espectáculo más allá del rival. Somos un club ordenado. Hay filas por todos lados y también mucha demanda por internet. Estamos seguros de que los boletos se agotarán este jueves.

—¿Qué piensa de Saprissa?

—Es un equipo con una jerarquía enorme, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Creo que podemos hacer daño si aprovechamos sus debilidades, que ya conocemos. El profesor José Saturnino Cardozo tiene herramientas para atacar y defender. Hemos trabajado toda la semana y contamos con jugadores como Yoserth Hernández y Adrián Chévez. El equipo ha crecido en variantes.

—¿Ve las semifinales como una vitrina para jugadores como Sebastián Padilla, volante de 21 años?

—No solo para Sebastián. A Abner Hudson lo trajimos pensando en este tipo de escenarios. Son dos jugadores a los que estamos potenciando. Tenemos una camada que nos dará mucho. Sebastián está en su segunda semifinal; el domingo jugó tras recibir ocho puntos en la ceja y lo hizo bien. Es un jugador con mucho carácter y que le dará mucho a Costa Rica.