Fútbol

Presidente de Liberia se inspira antes de semifinal con Saprissa: ‘Ojalá lograr una ventaja de dos goles’

Wílder Eusse, presidente de Liberia, dijo lo que le pide a José Saturnino Cardozo y el equipo para la semifinal contra Saprissa

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Por Esteban Valverde
La afición del Municipal Liberia está enloquecida por conseguir boletos para la ida de las semifinales ante Saprissa.
La afición del Municipal Liberia está enloquecida por conseguir boletos para la ida de las semifinales ante Saprissa. (Muni/Municipal Liberia)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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