Presidente de la Federación refuta a Leonardo Vargas: ‘Solo me hablan al oído mi esposa y mi hermano’

Osael Maroto fue relacionado a Jafet Soto por parte de Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, brindó una conferencia de prensa este viernes por la mañana en la que aclaró diversos puntos luego del fracaso de la Selección de Costa Rica rumbo a Catar 2022. El jerarca le respondió al presidente del Cartaginés e integrante del Ejecutivo, Leonardo Vargas, varios señalamientos.

Entre lo que dijo Vargas en Teletica Radio el jueves pasado es que Jafet Soto, presidente del Herediano, tiene una gran influencia sobre Maroto en la toma de decisiones.

“He escuchado la entrevista. Pude conversar con don Leonardo y sobre el tema de quién me habla al oído o quién no... Pues yo puedo decir que me habla mi hermano y mi esposa, solo esas dos personas”, afirmó.

La aseveración llega luego de que Vargas asegurara que a Maroto Jafet le “hablaba al oído”.

“Yo converso con don Jafet, con Sergio Hidalgo, converso con gente de clubes, yo converso con quien quiera apoyar. Rebotar ideas con personas que estén interesadas en ayudar a la Federación es positivo”, acotó.

Por último, el jerarca enfatizó en que ve la argumentación del brumoso como una opinión personal.

“Es una percepción personal, pero no la comparto. Ahora sí hablo con Jafet porque lo escucho como escucho a otros”, finalizó.