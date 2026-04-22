Fútbol

Presidente de la Fedefútbol revela que tuvo propuestas para comprar a Saprissa o Cartaginés

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, relató un par de propuestas de negocio con Saprissa y Cartaginés que le llegaron a su escritorio

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Osael Maroto es el presidente de la Fedefútbol y su periodo al mando finaliza en agosto del 2027. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Osael MarotoSaprissaCartaginés
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.