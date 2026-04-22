Presidente de la Fedefútbol revela que tuvo propuestas para comprar a Saprissa o Cartaginés

Osael Maroto es el presidente de la Fedefútbol y su periodo al mando finaliza en agosto del 2027.

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, explicó en la conferencia de prensa posterior a la asamblea de esa entidad que tuvo propuestas para adquirir Saprissa y para ser accionista de Cartaginés; sin embargo, ninguna de las dos se concretó.

Maroto aclaró que no buscó comprar ninguna de las dos instituciones, sino que ambas posibilidades llegaron a su escritorio y fueron evaluadas.

La familia Maroto es reconocida en el país por su éxito a nivel empresarial y, de hecho, ya cuenta con inversión en el fútbol mediante Sporting FC, de la Primera División.

En 2017, el gigante mundial Sysco adquirió la empresa Mayca, que era de la familia Maroto.

“En mi familia somos empresarios, nos gusta hacer negocios. Se nos presentaron las oportunidades de Saprissa y Cartaginés, pero no se concretaron”, reveló Maroto.

No obstante, el jerarca de la Fedefútbol aclaró de inmediato:

“Una cosa es que Osael llegara a buscar y otra es que le ofrecieran. A nosotros nos llegaron a la mesa propuestas de esos negocios, pero no se dieron”, sentenció.

Saprissa tuvo un cambio de rumbo a finales de 2025, cuando Televisora de Costa Rica (Teletica) entró en una negociación para impulsar financieramente a la institución, según informó el propio club en un comunicado.

A partir de ese proceso, también se incorporaron nombres a la estructura administrativa como Francis Durman y Roberto Artavia, actual presidente tibaseño.