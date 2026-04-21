Esta fue la reacción del presidente de Saprissa al perder con fútbol playa puesto en la Fedefútbol

Roberto Artavia intentó llegar a la Fedefútbol, pero el presidente del Saprissa perdió la votación con Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, aseguró que está tranquilo luego de perder la votación contra Stewart Gómez, jerarca de fútbol playa, por un puesto en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

El dirigente morado brindó una breve entrevista a Tigo Sports en el Proyecto Gol y manifestó que respeta la voluntad de la asamblea de la FCRF.

El saprissista perdió la votación 18-12 ante el representante de playa y, con esto, el club morado dejará de tener presencia en el Comité Ejecutivo, luego de que Juan Carlos Rojas, expresidente saprissista, formara parte entre 2023 y 2025.

“La primera reacción es de respeto a la decisión de la mayoría. Claramente prefirieron a don Stewart Gómez sobre mí en el Ejecutivo. Sus razones tendrán; solo queda respetarlo y seguir adelante”, afirmó.

Artavia dio a conocer que tanto él como Gómez tuvieron cinco minutos para explicar a los asambleístas sus ideas y las razones por las que aspiraban al puesto de Director 1.

“Nos dieron a cada uno cinco minutos para presentar las plataformas y él aparentemente fue más convincente. Tomo esto con la tranquilidad que dan los años; hay que esperar una nueva oportunidad y ver si llegamos ahí. Ahora tengo mucho que hacer en Saprissa: en nuestras ligas menores, finanzas y demás”, manifestó.

Por último, al jerarca se le consultó si consideraba que el vínculo actual de Teletica con Saprissa, como propietarios, pudo afectar el apoyo a su candidatura. Así respondió:

“Posiblemente sí, pero es una mala razón, porque si hay un conflicto de interés, yo he dicho que me inhibiré en las discusiones y votaciones relacionadas con ese tema. Aparentemente, ellos creen que no deberían existir conflictos de intereses en las juntas directivas, pero yo podría señalar cuatro o cinco que ya existen en esta, y no sé si los involucrados se separan de las decisiones cuando corresponde. Yo lo iba a hacer, pero eso no fue suficiente para lograr el apoyo”.

La Fedefútbol volverá a tener elecciones para su Comité Ejecutivo en agosto de 2027.