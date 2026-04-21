Fútbol

Esta fue la reacción del presidente de Saprissa al perder con fútbol playa puesto en la Fedefútbol

El jerarca de Saprissa, Roberto Artavia, dio su versión ante la derrota en la Fedefútbol

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Por Esteban Valverde
Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia intentó llegar a la Fedefútbol, pero el presidente del Saprissa perdió la votación con Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa. (Marvin Caravaca)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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