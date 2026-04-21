¿Cuánto dinero le debe Saprissa a los bancos tras el aporte de capital de sus socios?

El Deportivo Saprissa convocó a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el jueves 30 de abril en el Estadio Ricardo Saprissa.

Roberto Artavia, presidente de los morados, presentará un informe que deberá ser discutido y aprobado o rechazado por los socios. Pero uno de los temas más importantes es aprobar o no una capitalización de hasta $6.748.792 (seis millones, setecientos cuarenta y ocho mil dólares).

El jerarca saprissista le comentó a La Nación que ese dinero ya ingresó y fue utilizado por el club.

“Ese dinero ya entró en caja, pero no se ha incorporado al patrimonio como aporte de capital; entonces, ahora lo que va a hacerse es formalizarlo como aporte e invitar a los socios minoritarios que así lo deseen a que hagan el aporte correspondiente para que no se diluyan en su participación”, dijo Artavia.

Roberto Artavia añadió que esa cantidad de dólares se empleó para pagos, por lo que la deuda de la institución pasó de $18 millones a poco más de $12 millones.

“El aporte se hizo desde el mes de diciembre o principios de enero y eso entró en nuestra caja y se puso en operación. Se bajó la deuda estructural de Saprissa con los bancos. Se pagaron deudas bancarias que bajamos de 18 y pico de millones de dólares a 12 y piquito de millones; entraron un poco más de $6 millones y se usaron para rebajar la deuda estructural”, resaltó Artavia.

De esta forma, Artavia hizo realidad lo que dijo en su primera conferencia de prensa como presidente de Saprissa, cuando el 20 de enero de este año manifestó: “Con este aporte se reduce la deuda en un 35%, que era de poco más de 18 millones de dólares, sin contar la deuda con Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social”.

En esa cita con la prensa, Artavia reconoció que la institución tenía una obligación cercana a los $500 mil con el ente asegurador.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, dio a conocer que el clun ya no tiene deudas con la Caja del Seguro Social. (Jose Cordero/José Cordero)

“La deuda de la Caja ya se pagó, por supuesto”, mencionó Artavia el domingo anterior, quien agregó: “Lo vamos a anunciar el día de la Asamblea, es un enorme alivio. Saprissa no le debe un centavo a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eran 500 mil dólares, muchísimo dinero”, dijo Artavia en Teletica Radio, antes del clásico contra Alajuelense.

La asamblea del 30 de abril está programada para iniciar a las 5 p.m. en primera convocatoria, y el segundo llamado será a las 6 p.m.

En la reunión de los socios saprissistas también se conocerá el informe del fiscal.

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