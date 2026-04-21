Fútbol

Presidente de la Fedefútbol da su versión sobre asamblea y anuncia acciones legales tras polémica

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, dio su criterio sobre lo vivido en la asamblea que Fútbol Playa le ganó a Saprissa

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Por Esteban Valverde
El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto (centro), junto a Gustavo Araya (der.) y Carlos Ricardo Benavides (izq.) en la asamblea de la FCRF.
El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto (centro), junto a Gustavo Araya, secretario general (der.) y Carlos Ricardo Benavides, fiscal en la asamblea de la FCRF. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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