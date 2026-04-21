Presidente de la Fedefútbol da su versión sobre asamblea y anuncia acciones legales tras polémica

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto (centro), junto a Gustavo Araya, secretario general (der.) y Carlos Ricardo Benavides, fiscal en la asamblea de la FCRF.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, atendió a los medios de comunicación después de la asamblea para nombrar al Director 1 del Comité Ejecutivo, puesto que será ocupado por el presidente de fútbol playa, Stewart Gómez, quien le ganó la votación al jerarca de Saprissa, Roberto Artavia.

Maroto aseguró que fue un observador del proceso ya que, como integrante del Ejecutivo, no tiene participación directa. No obstante, recalcó que, ahora que todo se definió, no quiere que Saprissa se aleje del Proyecto Gol, por lo que buscará un acercamiento con Roberto Artavia para integrarlo a una comisión de trabajo.

“Saprissa es muy importante, pero que no esté sentado en el Ejecutivo no quiere decir que no podamos conversar y tomar la posición de este equipo. Don Roberto nos dijo que, si no era electo, le gustaría ser miembro de una comisión de estrategia. Tiene la capacidad y las ganas; entonces, esto no es un alejamiento. Saprissa estará en la mesa, estará en la Federación, y yo mismo me acercaré a don Roberto”, afirmó Maroto.

Sobre la llegada de Stewart Gómez, el presidente resaltó la experiencia federativa que tiene el jerarca de fútbol playa.

“Stewart tiene muchos años en el fútbol y representa a una liga que debe seguir creciendo. Estoy feliz de que esté en el Comité Ejecutivo”, señaló.

El presidente añadió que no descarta que, en la propuesta de 2027 del Comité Ejecutivo, se incluya a Roberto Artavia, lo que permitiría un regreso de Saprissa al órgano director de la Federación.

Maroto también se refirió a una polémica previa a la asamblea, pues la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) lo denunció ante la Comisión de Ética de FIFA por supuesta coacción hacia uno de los delegados para influir en su voto.

“Esta situación es muy penosa; esto no debería pasar. Yo con Milton (Castro, dirigente supuestamente involucrado) tengo una gran relación y me he reunido con él, al igual que con otros presidentes como Sergio Hidalgo y Stewart Gómez; con todos mantengo una relación abierta. Lo que hizo Milton fue emitir una opinión personal y tomó una decisión a nivel individual, pero él mismo aclaró que no se dieron los hechos (de la supuesta coacción)”, declaró Maroto.

“Me quedo muy tranquilo, pero tomaré medidas legales, porque salir públicamente a decir cosas que no son no es la manera”, agregó.

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, manifestó a su salida del Proyecto Gol respecto a este tema que él continuará con la demanda ante la Comisión de Ética de FIFA.

“Mi persona mantendrá la denuncia ante FIFA, para nosotros no se está haciendo lo que se debe hacer en la Federación Costarricense de Fútbol por lo que mantendré la denuncia”, agregó a los medios de comunicación.