¿Por qué Manfred Ugalde no está convocado por la Selección de Costa Rica?

Manfred Ugalde fue el eje de la Selección de Costa Rica ante Honduras, en el último partido eliminatorio camino a la Copa del Mundo 2026.

El delantero de la Selección de Costa Rica y del Spartak Moscú, Manfred Ugalde, no estará con el equipo patrio en la fecha FIFA de marzo, esto porque fue sancionado con cuatro juegos luego de su expulsión en el último duelo eliminatorio contra Selección de Honduras, a finales del año pasado.

La idea es que el delantero cumpla esa sanción en los cotejos amistosos, pero avalados por la FIFA, para de esta forma poder contar con él en los partidos competitivos que se disputen próximamente.

Manfred fue el referente ofensivo de Costa Rica en la eliminatoria pasada; de hecho, se encargó no solo de anotar, sino también de generar juego para la Nacional.

En las eliminatorias, Ugalde marcó dos tantos y dio siete asistencias.

Miguel Herrera, exseleccionador nacional, utilizó a Ugalde como delantero centro y lo acompañó de jugadores hábiles y rápidos por las bandas, como Warren Madrigal, Alonso Martínez y Josimar Alcócer.

Para los juegos amistosos contra Selección de Jordania e Selección de Irán, el 27 y 31 de marzo, Costa Rica contará con una ofensiva renovada. Mantendrá a jugadores del proceso anterior como Warren Madrigal, Álvaro Zamora, Andy Rojas y Josimar Alcócer; sin embargo, se sumarán otros nombres como Jewison Bennette y Andrey Soto.

Por otra parte, también hay futbolistas que pueden desempeñarse en ataque, pero que inicialmente son convocados como volantes, como los casos de Carlos Mora y Christopher Núñez.

Manfred Ugalde se suma a Francisco Calvo como una de las ausencias inesperadas en la convocatoria de Fernando Batista.