Fútbol

¿Por qué Manfred Ugalde no está convocado por la Selección de Costa Rica?

Manfred Ugalde no fue llamado en la primera convocatoria de Fernando Batista para juegos oficiales

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs Honduras
Manfred Ugalde fue el eje de la Selección de Costa Rica ante Honduras, en el último partido eliminatorio camino a la Copa del Mundo 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







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Manfred UgaldeSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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