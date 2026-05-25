¿Por qué Keylor Navas no fue convocado por la Selección de Costa Rica para los partidos ante Colombia e Inglaterra?

Keylor Navas tuvo un partido de seis paradas determinantes en la vuelta de la final de la Liga MX, entre Cruz Azul y Pumas.

Keylor Navas cerró la temporada en México como subcampeón. Ya finalizada su participación con el club, el arquero tico entra en periodo de descanso; sin embargo, luego de su nivel superlativo en Pumas, en Costa Rica surgió la duda: ¿Por qué Keylor no fue convocado con la Selección Nacional para los amistosos contra Colombia e Inglaterra?

Costa Rica enfrentará a Colombia el 1.° de junio, mientras que jugará ante Inglaterra el 10 de junio. No obstante, Fernando Batista convocó a Abraham Madriz (Saprissa), Patrick Sequeira (Casa Pia de Portugal), Bayron Mora (Alajuelense) y Christopher Moya (Cartaginés) para estos compromisos. Aunque Keylor hizo un semestre excepcional, el Halcón no apareció en la lista.

La Nación se dio a la tarea de averiguar el panorama del guardavallas y el Halcón no está tan lejos de la Tricolor como parece.

Una fuente interna de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó que la comunicación entre Batista y Navas es constante. Además, existe intención de ambas partes de seguir apoyándose.

Batista comunicó en una de sus primeras conferencias de prensa que Keylor “es determinante y clave” para la Selección Nacional, por lo que, si dependiera de él, habría continuidad del Halcón en el arco; mientras que Navas ha dicho que le gustaría seguir en el plantel costarricense.

Pese a que los caminos parecen seguir unidos, en el cuerpo técnico de la Selección y en el equipo médico de Keylor son conscientes de que el jugador, pese a su buena forma, tiene 39 años, por lo que ahora son claves para él los espacios de recuperación física, como el actual periodo de vacaciones.

Con Keylor existe la intención de que el jugador regrese a una convocatoria de la Selección para las fechas competitivas de final de año, cuando Costa Rica participe en la Liga de Naciones, un torneo oficial.

La Nación conversó con Navas en marzo anterior, cuando el arquero reveló que no se retiraba de la Selección.

“Uno necesita saber cuáles son las expectativas del entrenador y de la Federación. Esto es como un trabajo: uno debe conocer el rol que tendrá. Ahora, como tico, estar en la Selección es un orgullo. Hay muchas situaciones que se pueden dar, como ayudar por un tiempo determinado… No sé, hay muchas variables que analizar”, explicó.

Keylor Navas renovó con Pumas de México por una temporada más, por lo que el tico se mantendrá al menos hasta mediados de 2027 con los Felinos.

Navas y la Selección de Costa Rica parecen tener más capítulos juntos en el camino. De momento, el guardavallas se centrará en recuperarse físicamente después de una dura temporada.

De hecho, el exdirector de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, dijo en la cadena Fox que el portero se debe realizar un procedimiento quirúrgico en un tobillo durante este periodo de descanso, situación que no ha sido confirmada por el futbolista.