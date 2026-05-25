Fútbol

¿Por qué Keylor Navas no fue convocado por la Selección de Costa Rica para los partidos ante Colombia e Inglaterra?

Keylor Navas terminó la temporada en México como subcampeón con Pumas: ¿Cómo está el futuro del arquero en la Selección de Costa Rica?

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas tuvo un partido de seis paradas determinantes en la vuelta de la final de la Liga MX, entre Cruz Azul y Pumas.
Keylor Navas tuvo un partido de seis paradas determinantes en la vuelta de la final de la Liga MX, entre Cruz Azul y Pumas. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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