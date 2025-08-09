Fútbol

¿Por qué Gustavo Herrera, la joya de Panamá, terminó en Saprissa y no en Austria?

El delantero Gustavo Herrera tenía una oferta de Europa, pero le dio prioridad al Saprissa... Hoy ya se sabe el por qué de esta decisión

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Saprissa vs San Carlos
Gustavo Herrera suma cuatro juegos disputados con Saprissa, todavía no consigue marcar. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo HerreraSaprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.