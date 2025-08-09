Desde Panamá le sacuden presión a Gustavo Herrera al ser el ‘9′ del Saprissa

Gustavo Herrera fue uno de los fichajes más sonados del Saprissa para el segundo semestre del 2025.

Juan José Zonta, presidente del Sporting San Miguelito de Panamá —club dueño de la ficha del delantero canalero Gustavo Herrera, quien actualmente milita en el Saprissa— habló con La Nación desde Panamá y valoró la situación que vive el joven atacante en el conjunto morado, donde aún no termina de despegar y, en cierta medida, se nota frustrado.

Zonta explicó que, desde su perspectiva, lo único que le ha faltado a la joya panameña es anotar, ya que su entrega ha sido la habitual y su esfuerzo por marcar diferencia es evidente.

“Es la suerte del delantero. Gustavo es un deportista muy integral, pero está cambiando de rutina, debe adaptarse. El medio de Costa Rica es mucho más competitivo, mucho más agresivo que el panameño, por lo que hay que darle tiempo. Hay que tratarlo con calma”, expresó.

El dirigente panameño defendió por primera vez una decisión que ha sido muy cuestionada en su país: enviarlo a Costa Rica a pesar de tener una oferta concreta desde Europa, específicamente de Austria.

LEA MÁS: Chepe Bomba saca la cara por Gustavo Herrera: ‘No hay que esperar que sea un Messi en solo tres partidos’

Zonta aseguró que no comprende las críticas, aunque las respeta:

“Lo que pienso es que debemos luchar, como dice nuestro lema. Ahora estamos en medio de la crítica, pero esto es un negocio para mucha gente. Todos hablan desde afuera, pero nadie sabe cómo se ve desde adentro, ni si Gustavo estaba listo o no para una aventura más allá”.

También reveló que la decisión de enviarlo a Costa Rica fue sustentada por un análisis multidisciplinario:

“La gente no sabe que detrás de la transferencia de Gustavo hubo cinco criterios profesionales, incluido el de una psicóloga, quien consideró que lo mejor era que estuviera cerca de Panamá, pensando sobre todo en su desarrollo profesional y personal”.

Zonta hizo un llamado a la afición morada para que comprendan el proceso de adaptación que está viviendo el joven delantero:

“Costa Rica debe quitarle presión a Gustavo. El panameño es muy de familia, viene de sectores sociales muy golpeados. El cambio de clima y escenario es complejo para él, y hay que apoyarlo. Dentro de poco, él dará resultados”.

LEA MÁS: Gustavo Herrera, la ‘Joya’ panameña de Saprissa, llegó al país y sorprendió con sus declaraciones

Por su parte, Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del club panameño y principal asesor de Gustavo Herrera, también envió un mensaje de respaldo:

“He hablado mucho con él, le he dado algunos consejos. Está muy contento, quiere hacer las cosas bien, pero le ha tocado no estar claro. Aun así, le he transmitido que se mantenga feliz y trabajando, porque ya llegará su momento”, concluyó.

Gustavo Herrera suma cuatro partidos con Saprissa: dos en el torneo nacional y dos en la Copa Centroamericana. Aunque aún no ha anotado, ha estado cerca de marcar su primera diana.