¿Por qué el jugador de Suecia pidió disculpas durante la celebración de su gol en el Mundial?

("X" de la Selección de Suecia/"X" de la Selección de Suecia)

Yasin Ayari (al centro) anotó el primer gol de Suecia frente a Túnez por el Mundial 2026 y celebró de una forma muy particular.

Durante el último compromiso de este domingo 14 de junio, la selección de Suecia se colocó al frente en el marcador ante Túnez por el Grupo F del Mundial 2026. La ventaja en el tablero ocurrió con solo 7 minutos transcurridos en el cronómetro del Estadio de Monterrey.

El mediocampista Yasin Ayari firmó la anotación del conjunto europeo, con un remate que significó un auténtico golazo para la escuadra escandinava. No obstante, el foco de atención cambió cuando el futbolista pidió perdón a la afición rival inmediatamente después de romper las redes.

¡GOL DE SUECIA! 🇸🇪⚽🔥



Yasin Ayari apareció muy temprano en el partido para poner el 1-0 ante Túnez y darle la ventaja a los suecos. 👀💥 pic.twitter.com/OMVXo711rZ — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 15, 2026

El motivo de tan particular reacción se debe a sus raíces familiares: su padre, Azzouz Ayari, posee la nacionalidad tunecina, mientras que su mamá es de Marruecos, también en el norte de África. Sin embargo, el deportista nació y creció en la localidad de Solna, Suecia, así que finalmente optó por representar a la selección europea.

Ante este “dilema”, Yasin decidió asumir una postura respetuosa al anotarle a la tierra de sus ancestros. Ayari tiene 22 años y juega en el Brighton de la Liga Premier de Inglaterra.

Al cierre de esta nota (medio tiempo del partido), Suecia va ganando 2-1.