Fútbol

¿Por qué el jugador de Suecia pidió disculpas durante la celebración de su gol en el Mundial?

Futbolista sueco anotó una joya de gol ante Túnez en el Mundial 2026, pero decidió no celebrarlo

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Por Steven Torres
Yasin Ayari que anotó el primer gol de Suecia frente a Túnez, pidió disculpas durante su anotación.
Yasin Ayari (al centro) anotó el primer gol de Suecia frente a Túnez por el Mundial 2026 y celebró de una forma muy particular. ("X" de la Selección de Suecia/"X" de la Selección de Suecia)







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Yasin AyariSueciaTúnezMundial 2026
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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