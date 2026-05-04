Polémica total: el Pumas de Keylor Navas alista un reclamo que podría dejar eliminado al América

Pumas de México empató 3 a 3 contra América en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Un escándalo explotó luego del 3-3 entre Pumas, equipo de Keylor Navas, y el América por los cuartos de final de la Liga MX.

Una parte de la prensa mexicana aseguró que el América hizo una alineación indebida en el juego frente a los Felinos cuando iba a realizar un cambio. Ante esto, Pumas podría pedir la intervención en la serie y la eliminación de las Águilas.

El reglamento disciplinario de la Liga MX, en su artículo 52, es claro en que el equipo que incurra en alineación indebida en la fase final del campeonato mexicano será suspendido con su eliminación y una multa económica.

EL REGLAMENTO HABLA DE

ELIMINACION EN LIGUILLA

El reglamento dice que alineación indebida en Liguilla significa eliminación, no perder partido, sino quedar eliminado.

SERA? pic.twitter.com/QB2PdQRM6x — david medrano felix (@medranoazteca) May 4, 2026

La acción se dio en el minuto 60 del partido, cuando América realizó tres variantes. Uno de los cambios fue la salida de Miguel Vázquez para el ingreso de Thiago Espinoza.

En televisión parece verse que la variante se realizó; sin embargo, cuando Vázquez ya se dirigía al banquillo, fue empujado nuevamente hacia el campo por un integrante del cuerpo técnico. Esto con el fin de que el equipo no quedara con 10 jugadores, ya que en ese mismo momento se confirmó que Sebastián Cáceres, defensor de las Águilas, no podía continuar en el partido debido a una conmoción cerebral.

Lo que Pumas denuncia es que un jugador que ya fue sustituido no puede volver a ingresar al campo, como supuestamente sucedió con Vázquez. El debate es si efectivamente ya había cruzado la raya lateral y efectuado el cambio, con lo cual no podría volver a ingresar.

El periodista de TV Azteca, David Medrano, afirmó que pudo confirmar que Pumas efectivamente hará un reclamo.

“La gente de Pumas considera que, cuando se hizo el cambio de Thiago Espinoza por Miguel Vázquez, se dio una alineación indebida, ya que el uruguayo ya había entrado al campo y, desde la banca, empujaron a Vázquez para que regresara al campo y aplicara el protocolo de conmoción”, publicó Medrano en sus redes sociales.

¿AMÉRICA PODRÍA PERDER POR POSIBLE ALINEACIÓN INDEBIDA? 😱



👀 Pumas presentará una queja por posible alineación indebida del América, la mesa habló sobre lo que pasó.



¿Qué decisión se tomará? 😳 pic.twitter.com/t7YMxwnbr5 — Futbol Picante (@futpicante) May 4, 2026

En el programa de la cadena ESPN también discutieron el tema.

“Nos confirman que la directiva de Pumas está analizando el video y la evidencia, y se ingresará la queja por alineación indebida”, detalló el reportero León Lecanda.

También en Fox puntualizaron sobre el tema, específicamente en el espacio La Última Palabra.

“Yo veo que el árbitro y la gente de Pumas hablan con el central. Yo veo que todos se quedan tranquilos. Los protagonistas del juego se dieron cuenta de lo que sucedió y se arregló en la cancha. Estoy con que los partidos se ganan en el campo”, manifestó Ignacio Hierro, exdirector de selecciones de Costa Rica, quien ahora es panelista del programa.

El discurso de Hierro fue secundado por Carlos Hermosillo, histórico exgoleador mexicano.

“El fútbol se gana en la cancha”, sentenció.

Por último, el polémico analista arbitral mexicano Fernando Guerrero utilizó su perfil en X para dar a conocer su posición respecto al tema y afirmó que, según su análisis, no hubo ninguna falla.

“No hay alineación indebida y mucho menos error arbitral. Para los opinólogos y analistas arbitrales: el árbitro, mientras no reanude el juego, puede corregir cualquier decisión tomada en ese momento”, agregó.

El segundo partido de la serie está programado para el próximo domingo a las 7:15 p. m. en Ciudad Universitaria.