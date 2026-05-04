Fútbol

Polémica total: el Pumas de Keylor Navas alista un reclamo que podría dejar eliminado al América

En México informan que Pumas buscará la eliminación de América en la mesa por alineación indebida

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Por Esteban Valverde
Pumas de México empató 3 a 3 contra América en el juego de ida de los cuartos de final.
Pumas de México empató 3 a 3 contra América en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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