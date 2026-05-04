Keylor Navas y Pumas hacen un partidazo ante el América; el Halcón salvó el resultado con un paradón

Pumas, equipo de Keylor Navas en la Liga MX, empató 3 a 3 contra el América en la ida de los cuartos de final de la liguilla mexicana.

Navas fue protagonista del cotejo, cuando en el minuto 88′ hizo una parada de lujo ante un remate que llegó al primer palo y pudo significar el 4 a 3 para el América.

El Halcón tico vio como un rival se adentró en el área y sacó un zurdazo a escasos cinco metros del marco, el balón llevaba sello de gol, pero Navas con un manotazo hacia arriba ahogó toda posibilidad de anotación. La jugada en pocos minutos se hizo viral y nuevamente el arquero fue reconocido como determinante para Pumas.

Por ejemplo, Diario AS de España, en su edición para México recalcó: ‘Si Pumas no se va con desventaja es por Keylor Navas".

El duelo fue un verdadero juegazo entre ambos clubes. Los Felinos hicieron un partido de tú a tú, porque en el minuto 5 se pusieron arriba en el marcador gracias a Juninho, luego en el 13′ marcó Isaías Volante para el 1 a 1 momentáneo; seguidamente fue Uriel Antuna el que anotó en el 44′ para poner nuevamente a Pumas arriba 2 a 1.

Jordan Carrillo puso el 3 a 1 en el 52′, no obstante en el cierre del duelo Pumas vio como dos penales le robaron la ventaja. Henry Martin y Alejandro Zendejas marcaron desde los once pasos.

El resultado provocó que el DT de Pumas, Efraín Juárez, destacara la labor de sus pupilos, de quienes resaltó el dominio del esférico que mostraron.

Efraín Juárez, técnico de Pumas, dirigió con intensidad el duelo ante América. (CARL DE SOUZA/AFP)

“Cuando yo evalúo el partido no sé que piensan del otro lado, lo que yo puedo decir es que en este estadio solo hubo un equipo en el terreno de juego y fue Pumas. Nosotros fuimos los que más corrimos, fuimos los que más metimos, fuimos los que más jugamos al fútbol de visita y en un estadio imponente. Uno no puede engañar con la evaluación que hacemos, nosotros estamos en paz, salimos bien de acá”, afirmó Juárez.

Sin embargo, las palabras de la cabeza de Pumas encontraron eco en América. El DT, André Jardine, le respondió, lo cual demuestra lo caliente que está la serie entre ambos clubes.

“Busquen cualquier estadística y veremos si Pumas supera a América... Pueden buscar cualquiera”, dijo.

Al final, Pumas se vio en el campo muy seguro del paso que dio, ya que celebró con su afición en la gramilla el buen resultado para terminar haciendo un llamado para el partido de vuelta.

Ahora, Pumas cerrará la serie el próximo domingo en el estadio Olímpico Universitario, donde buscará dar el paso frente a su afición para llegar a semifinales.

Keylor ya había anunciado en una charla del camerino Felino que se hizo viral su intención de buscar el cetro. “Nadie corre más que nosotros, estamos en la lucha por el título”, aseguró.

Pumas fue el mejor equipo de la fase regular de la Liga MX al sumar 36 puntos y 17 goles a favor, el segundo lugar fue de Chivas con las mismas unidades y un positivo de 16 goles.

Respecto a los otros resultados de la liguilla, Tigres le ganó 3 a 1 a Chivas y Cruz Azul venció a Atlas 3 a 2.