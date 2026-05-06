¿Podrá contar Saprissa con Luis Javier Paradela?

Luis Javier Paradela es uno de los delanteros estelares del Saprissa, pero una dolencia muscular lo tiene en dudas para la vuelta de las semifinales.

El Deportivo Saprissa alista el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 ante el Municipal Liberia. La gran duda en el once morado es si el extremo cubano Luis Javier Paradela podrá estar disponible, ya que no pudo disputar el juego de ida (1-1) en el estadio Edgardo Baltodano.

Paradela arrastra una molestia muscular que lo ha mantenido entrenando de manera diferenciada; de hecho, este miércoles el futbolista estuvo trotando mientras el resto del equipo realizaba trabajos en la gramilla natural del estadio Ricardo Saprissa.

Hernán Medford, entrenador morado, incluyó en el juego de ida a Gerson Torres como compañero de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez; sin embargo, para la vuelta el timonel enfatizó que no descarta a Paradela.

“El equipo está bastante bien, estamos preparando el equipo bien. Queremos definir lo que queremos hacer el domingo, vamos a buscar el once ideal. Todo está positivo. Vamos a ver si Paradela puede llegar para ese partido, no está descartado”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Es decir, el cubano sigue entre los planes del entrenador, pendiente de su evolución en los próximos días.

Por otra parte, otro jugador que se sigue tratando con cuidado es el defensor Pablo Arboine.

“Es un tema que manejamos internamente lo de Arboine, yo no puedo estar dando la alineación. Es un tema interno porque uno no puede estar dando detalles, ya que no sé cómo jugará Liberia”, añadió Medford, siempre celoso de dar pistas a los rivales.

Para la vuelta, Saprissa tiene las bajas confirmadas de Fidel Escobar y Mariano Torres, quienes están sancionados. Por otra parte, Jorkaeff Azofeifa se encuentra pendiente de una resolución del Tribunal Disciplinario, ante una queja que presentó Liberia por la celebración del gol morado en la ida, en la que el jugador se llevó las manos a los genitales.