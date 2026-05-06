Fútbol

¿Podrá contar Saprissa con Luis Javier Paradela?

Para la vuelta de la semifinal contra Liberia, Saprissa busca tener a sus mejores hombres en plenitud de condiciones

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
22/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Guadalupe FC por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Luis Javier Paradela es uno de los delanteros estelares del Saprissa, pero una dolencia muscular lo tiene en dudas para la vuelta de las semifinales. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaParadela
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.