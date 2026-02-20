Fútbol

¿Podrá contar Saprissa con dos de sus pilares para el duelo contra Alajuelense?

Saprissa ha tenido que afrontar el inicio del Clausura 2026 con dos bajas de futbolistas estelares. ¿Estarán ante Alajuelense?

Por Esteban Valverde
11/02/2026, Alajuela, Estadio Rafael Bolaños, partido de vuelta del torneo de Copa 2026 entre la AD Carmelita y el Deportivo Saprissa.
Hernán Medford junto con sus asistentes: Raúl Ovares, Marco Herrera y Géiner Segura en un juego del Saprissa. El cuerpo técnico morado buscó soluciones para dos bajas de jugadores regulares morados. (Jose Cordero/José Cordero)







Hernán MedfordSaprissaAlajuelense
