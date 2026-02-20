¿Podrá contar Saprissa con dos de sus pilares para el duelo contra Alajuelense?

Hernán Medford junto con sus asistentes: Raúl Ovares, Marco Herrera y Géiner Segura en un juego del Saprissa. El cuerpo técnico morado buscó soluciones para dos bajas de jugadores regulares morados.

Saprissa ha tenido en el arranque del Clausura 2026 dos ausencias de peso, correspondientes a dos pilares de sus últimos torneos: Joseph Mora y Fidel Escobar. En la víspera del Clásico Nacional contra Alajuelense, este sábado a las 8 p. m. en Tibás, fueron enfáticos en que todavía no cuentan con ambos jugadores.

Tanto Escobar como Mora se encuentran en proceso de readaptación física para volver a estar disponibles para Hernán Medford; sin embargo, según el propio técnico saprissista, será al menos dentro de 15 días cuando valore tenerlos al 100% a disposición.

En el caso de Joseph Mora, el lateral izquierdo ha tenido que ceder su puesto a Jorkaeff Azofeifa, mientras que Fidel Escobar ha visto cómo Sebastián Acuña y David Guzmán tomaron su lugar.

“Lo de Fidel es poco a poco. Es sumamente importante para el equipo, pero hay que tener claro que él va integrándose después de mucho tiempo. Debe prepararse al menos 15 días muy bien físicamente, porque la exigencia será muy alta”, manifestó Medford en la conferencia de prensa previa al cotejo ante los erizos.

“Primero que se prepare, porque será un jugador importante para el equipo en el cierre”, agregó.

El tema de Escobar es de especial cuidado para los tibaseños, ya que, si está en plenitud, podría representar un ingreso económico para la S, pues el futbolista es parte esencial de la Selección de Panamá y formaría parte del plantel que afrontará la Copa del Mundo 2026.

Sebastián Acuña se ha consolidado por volante central del Saprissa, en la acción enfrentó a Christian Martínez de San Carlos. (Jose Cordero/José Cordero)

En cuanto a Joseph Mora, el Pelícano explicó que lo llevan con calma, debido a que aún presenta una ligera inflamación en la zona lesionada.

“Está en espera. El golpe que tuvo fue fuerte y todavía tiene inflamación. Yo, con mi experiencia, no veo que esté listo por lo menos hasta dentro de 15 días”, concluyó.

De esta forma, en el conjunto saprissista siguen sin contar con dos de sus jugadores más regulares de las últimas campañas. Para el clásico nacional, la lateral continuaría bajo el cuidado de Azofeifa y la zona medular con la dupla Acuña-Guzmán.