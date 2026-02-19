Hernán Medford sobre volver a vivir el Saprissa vs. Alajuelense: ‘Uno está excitado’

Hernán Medford disfruta la previa del clásico ante Alajuelense, el timonel no esconde la ilusión de volver a un juego de este tipo.

Hernán Medford regresa a un clásico nacional como entrenador del Saprissa. Luego de 20 años, el Pelícano palpita el cotejo que tendrá este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa contra Alajuelense y no esconde el éxtasis que siente al vivir nuevamente esta emoción.

Medford, en la conferencia previa al cotejo, confesó su sentir y explicó cómo está mentalizando a su grupo de jugadores para el duelo, sobre todo porque, independientemente de la situación en el campeonato de ambos equipos, es consciente de que este frente a frente se debe ganar.

“Un clásico es un clásico... Es un partido de orgullo, no solo son tres puntos, es de orgullo. Es un partido a muerte, con todo. Volver a un clásico es estar inyectado, emocionado... Estoy, pero no puedo decir la palabra... (risas). La verdad está uno, como diría el amigo, excitado (risas)”, describió.

Saprissa y la Liga llegan con realidades diferentes al cotejo. Los morados suman cuatro victorias consecutivas desde que Hernán asumió la dirección técnica y ya están en zona de clasificación con 12 unidades (cuarto puesto).

Por su parte, Alajuelense acumula cuatro partidos sin triunfar (incluyendo dos del Torneo de Copa ante Liberia) y es quinto de la tabla con nueve puntos.

“Un clásico es un partido aparte. Los partidos son de tres puntos, pero un clásico es un clásico. Este es el partido más interesante del torneo. Alajuelense viene herido, viene de perder el último partido y viene pensando en salir de la racha que vive, pero nosotros también queremos seguir bien”, evaluó Medford.

Sobre lo que representaron los clásicos durante dos décadas fuera del Saprissa, el timonel explicó que siempre los analizó, pero nunca se dejó desbordar por la pasión.

“Cuando uno está en el fútbol... A veces me tocó vivirlos sin trabajar y me volví aficionado, pero estaba en otro modo. Yo los vivía tranquilo, analizando. Creo que uno, estando afuera, siente el clásico, siente la fiesta porque son dos equipos fuertes, pero sabe manejarlo”, detalló.

Medford hizo un llamado a la afición del Saprissa, ya que aseguró que quiere vivir con intensidad la emoción de volver a un cotejo de este tipo, por lo que espera un estadio totalmente lleno y comprometido con la causa de vencer a la Liga.

En cuanto a lo deportivo, el estratega manifestó que todavía no podrá contar con el panameño Fidel Escobar ni con el lateral izquierdo Joseph Mora, quienes arrastran lesiones.

Medford explicó que, desde su perspectiva, ambos podrían volver a competir en aproximadamente 15 días, aunque el cuerpo médico morado mantiene un monitoreo constante para evaluar su evolución.

Un punto que el técnico saprissista destacó y que lo tiene muy conforme es el comportamiento de la fase ofensiva del Monstruo, ya que el equipo está generando muchas ocasiones.

Hernán aseguró que el trabajo del tridente conformado por Tomás Rodríguez (panameño), Bancy Hernández (nicaragüense) y Luis Javier Paradela (cubano) lo tiene satisfecho, pero también resaltó la labor de Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair como revulsivos.

“No son solo Bancy, Tomás, Paradela y Ariel... Ahí también está Sinclair, que ha hecho muchos goles, y también hay dos jovencitos que empujan fuerte. La verdad, estoy muy tranquilo con el rendimiento de esa zona porque generamos y tenemos muchas opciones”, finalizó.

Según estadísticas del periodista Gerardo Coto, Hernán Medford se ha enfrentado en 44 ocasiones a los manudos, con un balance de 16 triunfos, 18 empates y 10 derrotas, lo que deja claro que el entrenador morado sabe competir ante su archirrival.