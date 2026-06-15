Fútbol

Piden expulsar a árbitro del Mundial 2026 por un gesto asociado al supremacismo blanco

El australiano Shaun Evans es cuestionado por mostrar un gesto asociado a agrupaciones extremistas durante la transmisión del juego entre Alemania y Curazao

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Por Steven Torres
Durante la transmisión del partido Alemania vs Curazao, Shaun Evans realizó supuesta seña de supremacía blanca.
Durante la transmisión del partido Alemania vs Curazao, Shaun Evans realizó supuesta seña de supremacía blanca. ("X" de la Matt Vandenberg/"X" de la Matt Vandenberg)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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