Piden expulsar a árbitro del Mundial 2026 por un gesto asociado al supremacismo blanco

Una nueva controversia sacude la Copa del Mundo 2026. El diario argentino La Nación informó sobre una reciente solicitud del “El monitor de discriminación de la FIFA”.

Dicho organismo pidió este lunes la expulsión del colegiado australiano Shaun Evans. Al réferi se le cuestiona por realizar una seña vinculada a grupos de supremacía blanca.

Estas imágenes surgieron durante la transmisión del partido entre Alemania y Curazao. La escena captó el momento exacto de la presentación de los jueces designados en el VAR.

Mientras posaba, realizó un gesto de “OK” invertido con la mano derecha delante de su pierna.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

Este gesto une el pulgar y el índice para formar un círculo. Los demás dedos permanecen extendidos. La Liga Antidifamación de Estados Unidos (ADL), con sede en Nueva York, designó oficialmente la seña como un “símbolo de odio”.

La organización FARE colabora desde hace mucho tiempo con la FIFA y la UEFA. Esta entidad monitorea cánticos, banderas y emblemas racistas en las disciplinas deportivas. El grupo aseguró que el ademán funciona como una señal de “poder blanco” en círculos globales de extrema derecha.

Hasta el momento, la FIFA no comunica la apertura de un expediente disciplinario formal. El máximo organismo del fútbol tampoco informa sobre una posible suspensión o expulsión del réferi.

Aún se desconoce si Evans realizó el ademán con intenciones políticas o lúdicas. Pese a ello, la señal cobró popularidad inicial en forma de broma, como un juego en el foro de 4chan. Con el paso del tiempo, agrupaciones de extrema derecha y supremacistas blancos adoptaron la seña.

Hasta el momento, ni la Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol ni la federación de Australia emitieron comentarios sobre el incidente. El colegiado tampoco brindó declaraciones ante los medios de comunicación. Asimismo, el réferi desactivó temporalmente su cuenta de Instagram.