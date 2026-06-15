Fútbol

El Real Madrid anuncia el fichaje de una figura de España en el Mundial

El equipo merengue sacude el mercado internacional con una nueva incorporación para su plantilla

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Por Steven Torres
Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler luego del segundo gol del Real Madrid ante el Alavés por la Liga Española.
Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler. Marc Cucurella defenderá la camiseta blanca a partir de la próxima temporada. (JAVIER SORIANO/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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