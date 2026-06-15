El Real Madrid anuncia el fichaje de una figura de España en el Mundial

Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler. Marc Cucurella defenderá la camiseta blanca a partir de la próxima temporada.

Pocos momentos antes del estreno de España en el Mundial 2026 por el Grupo H, se confirmó una noticia. El lateral izquierdo Marc Cucurella cambia de club y se marcha al Real Madrid.

El carrilero fue titular en el compromiso de la escuadra europea contra la selección de Cabo Verde.

El lateral español es un estelar habitual en el esquema de la Roja. El defensor acumula 24 partidos internacionales con su país. El zaguero militaba en el Chelsea FC de Inglaterra.

Según informó la entidad merengue, el futbolista quedó vinculado por seis temporadas. La transferencia se concretó por un costo de 55 millones de euros.

El carrilero realizó sus ligas menores en el FC Barcelona. El jugador permaneció en la cantera azulgrana desde 2012 hasta 2019. El futbolista incluso registró su debut oficial en la Copa del Rey con el conjunto catalán.

Es oportuno recordar la actualidad del cuadro español. Esta contratación representa el segundo refuerzo confirmado por el Real Madrid.

La primera novedad de la institución blanca fue el anuncio del regreso del director técnico José Mourinho. Ahora los directivos concretan la incorporación de Marc Cucurella.

La escuadra europea llega con la etiqueta de candidata para ganar el Mundial 2026. El combinado ibérico buscará la obtención de su segunda estrella histórica. Los rivales de la Roja en la primera fase serán Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.